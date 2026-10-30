Confirmado: la Selección argentina jugará en la Bombonera contra Uruguay La AFA anunció oficialmente que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a la Celeste en la cancha de Boca. Por Agregar C5N en









El estadio Alberto J. Armando. AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección argentina jugará en la Bombonera contra Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en lo que será el primer amistoso de la próxima fecha FIFA.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni afrontará la última ventana del año con un par de compromisos. En primer término disputará una nueva edición del clásico del Río de la Plata con la Celeste, que dirige de manera interina Diego Forlán.

El duelo contra el equipo uruguayo se disputará en el estadio Alberto J. Armando. Fue la Bombonera la sede del último cruce entre ambos en territorio argentino: el elenco visitante se impuso 2-0, el 16 de noviembre de 2023 por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

Aquella vez, la Selección se quedó sin invicto frente a Uruguay. Tras el enfrentamiento con Uruguay, el seleccionado jugará contra Costa Rica, el martes 17 en Córdoba, con la particularidad de que serán los primeros compromisos tras el adiós de Lionel Messi.