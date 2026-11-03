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A horas de la final: filtraron quiénes son las 5 ganadoras de Popstars que formarán el grupo Chapeaux

El ciclo musical definió a 8 finalistas y, este martes, Telefe emite el último programa con la definición más esperada.

¿Quiénes son las finalistas de Popstars?

¿Quiénes son las finalistas de Popstars?

Redes sociales

Popstars tiene sus ocho finalistas y este martes develarán el nombre de las 5 ganadoras que formarán parte del grupo musical Chapeaux. Pero antes de que salga al aire, las redes sociales notaron algo raro en la transmisión de Telefe. “¿Spoiler?”, preguntó un usuario de las redes sociales al ver una imagen con cinco de las finalistas.

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El jurado conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García reveló los nombres de las ocho mejores. “Esta decisión es una de las más difíciles, se vienen más difíciles igual, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo la voz y el talento, sino cómo se llevan como grupo, cómo son con sus compañeras, qué pueden aportar para el grupo, no es lo mismo que evaluarlas de manera solista, eso ya sucedió”, indicó la trapera.

Los mismos son quienes decidirán a los talentos que formarán parte del deseado grupo, el cual tocará en el Movistar Arena. Esto intenta copiar al formato que lanzó a Bandana, el grupo musical que triunfó en los 2000 y aún sigue vigente.

Pero las redes sociales descubrieron un error. Una de las partes del último programa mostró una entrevista de Martín Cirio con Kala, Oriana, Adolfina, Juana y Magalí. Entonces comenzaron a especular. “¿Son estas las finalistas?”, “¿Spoiler?”, “Se equivocaron me parece”.

Cambios en la programación de Telefe: a qué hora se emitirá MasterChef Celebrity

El prime time de Telefe se modifica desde este miércoles con la llegada de Pasapalabra previo a la emisión de MasterChef Celebrity Argentina 2026. De este modo, se reordenan los ciclos nocturnos y se ajustará también a los fines de semana.

Sucede que este martes se emite la final de Popstars con la conducción de Nico Vázquez y con Nicki Nicole, Charlie García y Ángela Torres en el jurado. Ese día se conocen las elegidas para armar un grupo musical, el cual se presentará en el Movistar Arena.

Ante el último programa del ciclo musical, Telefe definió que quien reemplace el ciclo sea Pasapalabra y pasará a emitirse de lunes a domingo, de corrido, los siete días de la semana. Lo que confirma que el formato rinde todos los días.

El martes se emitirá Popstars a las 21:30 y a las 22:15 MasterChef Celebrity. En el hueco que deja el programa de Vázquez, pasará a estar Pasapalabra desde este miércoles, lo que indica que el horario del ciclo de Wanda Nara no se modifica.

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