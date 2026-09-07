7 de septiembre de 2026 Inicio
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El sorpresivo gesto de Julián Álvarez durante su eterno conflicto con Atlético de Madrid

La figura de la Selección argentina desconcertó a la prensa con una inesperada actitud tras semanas de diferencias con su club.

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El delantero del Atletico tuvo un gesto positivo.

El delantero del Atletico tuvo un gesto positivo.

El malestar que exhibió Julián Álvarez durante los últimos compromisos del Atlético de Madrid volvió a encender los rumores sobre su presente en la institución. Tras un par de temporadas luciendo la camiseta del conjunto madrileño, trascendió que la evidente cara de pocos amigos del atacante cordobés no obedecía a roces con sus compañeros ni a un desgaste con el cuerpo técnico, sino a la profunda frustración acumulada por la traba directiva a su salida hacia el Barcelona, una posibilidad que el delantero de la Selección argentina buscaba concretar en el último mercado.

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La postura inflexible de la dirigencia colchonera, que rechazó de plano negociar su pase a un rival directo de la Liga de España, afectó visiblemente el semblante del exjugador de River durante semanas. Esta tirantez provocó un constante clima de tensión en la prensa, que no tardó en advertir los gestos adustos de la Araña tanto en los entrenamientos como en los minutos disputados en el terreno de juego, evidenciando su enojo por continuar en la capital española bajo las órdenes de Diego Simeone.

Sin embargo, cuando la tensión parecía no dar tregua, un inesperado cambio de actitud del futbolista sorprendió a todos en la sesión fotográfica oficial de la temporada. Tras dos semanas seguidas sin ocultar su enojo, el cordobés reapareció en las imágenes institucionales luciendo una amplia sonrisa, una muestra de alivio y renovado compromiso que devolvió la paz al vestuario rojiblanco de cara a la competencia europea.

El enojo del Cholo Simeone tras una pregunta sobre Julián Álvarez

La dura derrota por 3-0 frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés no solo cortó el andar invicto del Atlético de Madrid en el torneo español, sino que dejó un clima de evidente tensión en el vestuario visitante. El mal trágico de la jornada en el País Vasco golpeó de lleno la planificación táctica del cuerpo técnico, que no encontró respuestas colectivas ni individuales a lo largo de los noventa minutos.

En la habitual conferencia de prensa posterior al partido, el malestar acumulado por el resultado adverso terminó por detonar tras la consulta de un cronista sobre la actitud del atacante cordobés. Un periodista cuestionó al entrenador por el hecho de que el delantero de la Selección argentina no realizó los trabajos físicos junto al resto de los suplentes al término del juego, habiendo sumado minutos recién desde los 13 del complemento. Ante el planteo, el técnico reaccionó de manera tajante: “¿En serio?“. Luego, remató con un contundente ”No tengo nada que comentar".

La fricción mediática surge en medio del complejo escenario generado tras el último libro de pases, donde el futbolista surgido en River manifestó sus intenciones de emigrar al Barcelona. La mesa directiva del elenco madrileño rechazó de plano la propuesta del conjunto catalán por considerarla insuficiente en lo económico y por la firme postura institucional de no reforzar a un contendiente directo del plano local.

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