Sorpresa: un ex futbolista de Liverpool está buscando nuevo club a través de LinkedIn Con antecedentes en competencias internacionales y un recorrido por ligas europeas, un mediocampista de 28 años busca reinsertarse en la actividad profesional con un insólito llamado en redes. Por Agregar C5N en









El exfutbolista del Liverpool busca equipo por Linkedin.

El pasado por Liverpool y Rangers, sumado a la experiencia de haber jugado en tres países distintos, no parecieron ser suficientes para resolver su futuro. Ante este escenario, Ovie Ejaria tomó una decisión inédita en el mercado de pases futbolístico y decidió acudir a LinkedIn. Con 28 años y el pase en su poder, el mediocampista publicó un mensaje directo para anunciar que se encuentra libre y a la espera de llamados.

En su perfil profesional, el futbolista ofreció sus servicios de manera abierta para captar el interés de directores técnicos y dirigentes. "Actualmente estoy sin club y buscando la oportunidad cierta. Si hay una oportunidad o si sabés de un club buscando un mediocampista (6, 8 o 10) o alguien que pueda jugar como extremo izquierdo, mandate un mensaje directo", escribió el volante en su llamado de atención.

El volante inglés quedó en condición de libre luego de completar su última experiencia en el fútbol de España defendiendo la camiseta del Real Oviedo. Durante esa etapa, el jugador apenas disputó ocho encuentros oficiales en una campaña adversa que terminó marcando el descenso de la institución asturiana, situación que derivó en la salida del mediocampista tras la finalización del torneo.

En el anuncio compartido con la comunidad de la red profesional, el deportista incluyó un resumen de su trayectoria para convencer a los posibles interesados. Además de resaltar su versatilidad para desempeñarse en distintos puestos del medio y por la banda izquierda, el jugador remarcó sus etapas por instituciones como Sunderland y Reading, buscando reinsertarse de forma inmediata en la actividad profesional.

La carrera de Ovie Ejaria, ex Liverpool Nacido en Londres, el mediocampista completó parte de sus divisiones inferiores en el Arsenal antes de incorporarse al proyecto del Liverpool. En la primera plantilla del conjunto de Anfield, el futbolista disputó ocho partidos oficiales antes de salir cedido a préstamo a diferentes instituciones británicas en busca de una mayor continuidad dentro del campo de juego.

Una de sus experiencias más destacadas tuvo lugar en el Rangers de Escocia bajo las órdenes de Steven Gerrard durante la temporada 2018/19. Si bien el entrenador elogió sus actuaciones en torneos internacionales, la estadía del volante concluyó de manera anticipada en diciembre de 2018 por decisión personal, generando cierto malestar en el cuerpo técnico que lideraba la leyenda británica. En el plano internacional, el mediocampista formó parte de los juveniles de la Selección de Inglaterra, consagrándose campeón en el Mundial Sub-20 de 2017. Sin embargo, debido a sus raíces familiares, el jugador todavía conserva la posibilidad reglamentaria de ser convocado para vestir la camiseta de la selección absoluta de Nigeria.