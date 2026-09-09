El íntimo rumor que vincula a Gastón Edul y a Nati Jota: "En el Mundial ella quería..." Un dato que pocos conocían reveló que ambos periodistas tuvieron intenciones de avanzar en su vínculo en más de una ocasión Agregar C5N en









Edul desmintió de manera tajante la existencia de cualquier tipo de contenido privado. Redes sociales

Gastón Edul y Nati Jota protagonizaron durante mucho tiempo un vínculo que fue alimentado mediáticamente como parte de un juego cotidiano en el programa Sería increíble. Si bien estaba alimentado por ellos mismos a través de comentarios al aire y guiños constantes, al parecer no había llegado a ser un romance real. Ahora, un dato inédito dio a conocer que hubo intención concreta de ambas partes de dar un paso más allá del compañerismo, aunque nunca lograron coincidir en el momento adecuado.

Según contó Ale Castelo en el ciclo Ya fue Todo, el primer acercamiento se produjo al comienzo del "shipeo" entre ambos: "Lo que pasó, y que nunca nos habíamos enterado, es que en un momento dado, al comienzo de este 'ship', Gastón intentó acercarse a Nati y ella no es que le dijo un no rotundo, pero se hizo un poco la distraída". En ese primer intento, según se supo, la conductora no correspondió del todo al acercamiento del periodista.

La situación se invirtió meses más tarde, cuando ambos coincidieron en la cobertura del Mundial y fue Nati Jota quien mostró interés en avanzar con Edul. Sin embargo, esta vez fue el periodista deportivo quien decidió no dar ese paso: "Me cuentan que en el Mundial Nati quiso que pasara algo con Edul, pero, de muy buena manera, él le dijo que no". El propio Edul terminó confirmando esta versión en diálogo con Santi Sposato, al reconocer: "No coincidimos en los tiempos, pero nos queremos".

Este ida y vuelta entre ambos ya había sido mencionado meses atrás por Pepe Ochoa en LAM, quien en julio, en plena cobertura del Mundial, había dejado entrever la existencia de un acercamiento entre la expareja de conductores de Olga: "Le dieron duro y parejo. Pero nunca trascendió, ni pasó a mayores".

Nati Jota y Gastón Edul. Gastón Edul desmintió que fuera él el del video íntimo con Nati Jota A inicios de septiembre, comenzó a circular en Twitter un supuesto video íntimo entre ambos comunicadores, que rápidamente los posicionó en lo más alto de las tendencias de la red social. Fue el streamer Davoo Xeneize, amigo del periodista, quien decidió llamarlo en vivo durante una transmisión para consultarle directamente sobre la veracidad del material que circulaba.

Entre ironías y con su característico estilo, Gastón Edul desmintió de manera tajante la existencia de cualquier tipo de contenido privado junto a su compañera de trabajo: "Imagino por qué preguntan. No hay mucho para decir, no crean las cosas que ven en Twitter. ¿2026 y siguen creyendo en Twitter? Por favor, no sean pavos". Con esta respuesta, el periodista dejó en claro que las imágenes que circulaban no tenían ningún sustento real. Redes sociales La ola de especulaciones había comenzado a partir de usuarios que replicaron frases idénticas para simular un consumo masivo del supuesto material, generando bots y cuentas monetizadas que buscaban interacciones a costa de la reputación de ambos comunicadores. Cuentas especializadas en desmentir fake news, como Mundo Famosos, también salieron a frenar la desinformación: "No existe ningún video de Gastón Edul y Nati Jota chicos, es tremenda publicidad, no se dan cuenta cuando salen las cuentas verificadas con el mismo texto".