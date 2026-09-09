IR A
IR A

El íntimo rumor que vincula a Gastón Edul y a Nati Jota: "En el Mundial ella quería..."

Un dato que pocos conocían reveló que ambos periodistas tuvieron intenciones de avanzar en su vínculo en más de una ocasión

Edul desmintió de manera tajante la existencia de cualquier tipo de contenido privado.

Edul desmintió de manera tajante la existencia de cualquier tipo de contenido privado.

Redes sociales

Gastón Edul y Nati Jota protagonizaron durante mucho tiempo un vínculo que fue alimentado mediáticamente como parte de un juego cotidiano en el programa Sería increíble. Si bien estaba alimentado por ellos mismos a través de comentarios al aire y guiños constantes, al parecer no había llegado a ser un romance real. Ahora, un dato inédito dio a conocer que hubo intención concreta de ambas partes de dar un paso más allá del compañerismo, aunque nunca lograron coincidir en el momento adecuado.

Su comentario puso en duda la profundidad real del vínculo que Luck Ra describió como una amistad cercana.
Te puede interesar:

La ex de Tiago PZK rompió el silencio sobre la relación de La Joaqui con el cantante: "No es un tema que..."

Según contó Ale Castelo en el ciclo Ya fue Todo, el primer acercamiento se produjo al comienzo del "shipeo" entre ambos: "Lo que pasó, y que nunca nos habíamos enterado, es que en un momento dado, al comienzo de este 'ship', Gastón intentó acercarse a Nati y ella no es que le dijo un no rotundo, pero se hizo un poco la distraída". En ese primer intento, según se supo, la conductora no correspondió del todo al acercamiento del periodista.

La situación se invirtió meses más tarde, cuando ambos coincidieron en la cobertura del Mundial y fue Nati Jota quien mostró interés en avanzar con Edul. Sin embargo, esta vez fue el periodista deportivo quien decidió no dar ese paso: "Me cuentan que en el Mundial Nati quiso que pasara algo con Edul, pero, de muy buena manera, él le dijo que no". El propio Edul terminó confirmando esta versión en diálogo con Santi Sposato, al reconocer: "No coincidimos en los tiempos, pero nos queremos".

Este ida y vuelta entre ambos ya había sido mencionado meses atrás por Pepe Ochoa en LAM, quien en julio, en plena cobertura del Mundial, había dejado entrever la existencia de un acercamiento entre la expareja de conductores de Olga: "Le dieron duro y parejo. Pero nunca trascendió, ni pasó a mayores".

Nati Jota y Gastón Edul.

Nati Jota y Gastón Edul.

Gastón Edul desmintió que fuera él el del video íntimo con Nati Jota

A inicios de septiembre, comenzó a circular en Twitter un supuesto video íntimo entre ambos comunicadores, que rápidamente los posicionó en lo más alto de las tendencias de la red social. Fue el streamer Davoo Xeneize, amigo del periodista, quien decidió llamarlo en vivo durante una transmisión para consultarle directamente sobre la veracidad del material que circulaba.

Entre ironías y con su característico estilo, Gastón Edul desmintió de manera tajante la existencia de cualquier tipo de contenido privado junto a su compañera de trabajo: "Imagino por qué preguntan. No hay mucho para decir, no crean las cosas que ven en Twitter. ¿2026 y siguen creyendo en Twitter? Por favor, no sean pavos". Con esta respuesta, el periodista dejó en claro que las imágenes que circulaban no tenían ningún sustento real.

La ola de especulaciones había comenzado a partir de usuarios que replicaron frases idénticas para simular un consumo masivo del supuesto material, generando bots y cuentas monetizadas que buscaban interacciones a costa de la reputación de ambos comunicadores. Cuentas especializadas en desmentir fake news, como Mundo Famosos, también salieron a frenar la desinformación: "No existe ningún video de Gastón Edul y Nati Jota chicos, es tremenda publicidad, no se dan cuenta cuando salen las cuentas verificadas con el mismo texto".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nati Jota y Gastón Edul.

El video de Nati Jota y Gastón Edul: la tendencia fake que sacudió las redes sociales este domingo

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

La actriz recordó a la locutora.

Rocío Igarzábal reveló la inesperada señal que recibió de Ernestina Pais días después de su muerte: "Estaba ahí"

Sigue la disputa entre la influencer y el futbolista.

El llamativo curso que lanzó Camila Mayan mientras se enfrenta a Mac Allister en la Justicia: de qué trata y cuánto sale

La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

últimas noticias

La Justicia de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Un fiscal de menores apeló la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia

Hace 3 minutos
La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Alarma por la salud del Pocho Lavezzi: un video del Napoli mostró la situación actual del exjugador

Hace 6 minutos
La electricidad, el agua y el gas cayeron 1,7% en junio.

Los servicios públicos aumentaron 0,8% interanual en junio y cayeron 0,7% respecto a mayo

Hace 6 minutos
El actor fue acusado de seis delitos de alta gravedad.

Escándalo en Hollywood: un actor de una famosa serie fue acusado por seis delitos gravísimos

Hace 15 minutos
El nuevo dispositivo comenzará a comercializarse en octubre. 

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

Hace 17 minutos