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Quiénes son los 23 participantes confirmados de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de la competencia culinaria junta un elenco amplio y diverso que mezcla figuras importantes con nombres que buscan sorprender.

Wanda Nara

Wanda Nara, Betular, Martitegui y Botana estarán al frente de la competencia.

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MasterChef Celebrity regresa a Telefe con una nueva temporada y ya se conoce la lista completa de los 23 famosos que competirán. El reality de cocina volverá a estar conducido por Wanda Nara, con Damián Betular y Germán Martitegui como jurados. La novedad en el panel es la incorporación de Maru Botana, quien reemplazará a Donato de Santis.

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La fecha de estreno todavía no fue confirmada, pero el elenco ya fue presentado y junta figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming. La diversidad de perfiles intenta proponer una edición tan competitiva como entretenida.

El influencer se conmovió al recordar el apoyo incondicional de su familia.

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Quiénes son los participantes confirmados para la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Uno de los nombres que más expectativa generó es el de L-Gante, referente de la cumbia 420, que se reencontrará con Wanda Nara frente a las cámaras a un año de su separación. Luck Ra también se pondrá el delantal, repitiendo su participación de la última edición en donde participó como invitado para acompañar a su entonces pareja La Joaqui, de quien se separó recientemente en medio de un escándalo.

Lizy Tagliani, La China Ansa y Julieta Poggio son otras de las figuras que intentarán convencer al exigente jurado con sus preparaciones. Grego Rosello, que el año pasado acompañó el programa desde el stream de Telefe, ahora dará el salto a la cocina. Martita Fort se suma al certamen tras su explosiva exposición mediática y buscará ser una de las revelaciones de la temporada.

Tendrán su primera experiencia en un reality Julieta Nair Calvo, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trapani, Luciana Geuna, Elizabeth Vernaci, Rocío Robles y Morena Beltrán. Pachu Peña, Campi y Presta aportarán el componente humorístico, mientras que Pablo Migliore cubrirá el cupo de exfutbolistas, rol que en la última edición ocuparon Maxi López y El Turco Husain. Completan la lista Diego Ramos, Nazareno Casero, Alejandro Lerner y Hernán Coronel.

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