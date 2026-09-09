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Escandaloso triángulo amoroso entre un actor argentino y dos influencers: "Tiene que pasar algo..."

Luego de la separación del artista, que se había dado en buenos términos, la constante presencia de su amiga en cada momento de su vida hizo que todos empiecen a sospechar. ¿Hay romance?

¿Qué pasó entre el actor y dos inflluencers?

¿Qué pasó entre el actor y dos inflluencers?

Redes sociales

El actor Agustín Cachete Sierra se separó de Fio Giménez en buenos términos, según ambos contaron a la prensa, pero ahora el escándalo parece haber estallado porque apareció una supuesta tercera en discordia, quien había sido muy cercana a los dos en su relación. ¿De quién se trata?

Un escándalo que sacude la farándula.
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En medio del Mundial 2026, Cachete viajó a Estados Unidos por una marca y, en ese mismo viaje, estaba Mar Cosca, una gran amiga de él. Las redes sociales se alarmaron por la intensidad de su relación y por estar siempre juntos en eventos. Cabe destacar que, mientras él estaba con Fio, Mar también estaba presente.

Los medios de comunicación se acercaron a Fio y le preguntaron si sabía algo de su romance. Ella contestó: “No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela. Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes”.

“Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer en que son amigos. Si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos”, respondió enojada.

Qué dijo Mar Cosca después de las declaraciones de Fio Giménez

Pero Mar Cosca respondió: “Mamita, qué insoportables. Trabajé un montón de tiempo con Cachete, somos amigos desde ese momento. ¿Tiene que pasar algo simplemente porque él es hombre y yo mujer?". Luego publicó un video en su Instagram y contó que aún sigue viendo a su exnovio.

En ese reel donde Mar cuenta que está cansada de que la vinculen con su amigo, Cachete fue que comentó: “Sos espectacular, enana”. Pero no dijo nada más ni se expuso ante la prensa.

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