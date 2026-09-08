8 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Dibu Martínez volvió a ser nominado al premio Yashin al mejor arquero del mundo

El arquero de la Selección fue incluido nuevamente en el galardón premio al guardameta más destacado de la temporada 2025/26. El marplatense, ganador del galardón en 2023 y 2024, competirá con otros nueve arqueros.

Por
El Dibu

El Dibu, ganador del galardón en 2023 y 2024, competirá con otros nueve arqueros, entre ellos figuras que tuvieron un papel destacado en el Mundial.

Emiliano Martínez volvió a ser elegido entre los candidatos a quedarse con uno el premio a mejor arquero de la temporada 2025/26, un reconocimiento que ya obtuvo en dos oportunidades consecutivas en 2023 y 2024.

messi volvio a ser nominado al balon de oro: va por su noveno galardon
Te puede interesar:

Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro: va por su noveno galardón

El Dibu tuvo una muy buena temporada en la que defendió los arcos de Aston Villa y la Selección argentina. Disputó 58 partidos, recibió 59 goles y mantuvo su valla invicta en 20 encuentros. Además, recibió tres tarjetas amarillas y ninguna roja. Entre sus principales logros aparece la Liga Europa, uno de los trofeos que consiguió durante el período considerado.

Martínez tendrá una competencia de alto nivel. La lista incluye a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

Mejor arquero del año: los otros candidatos

Vozinha, guardavalla de Cabo Verde.

Vozinha, guardavalla de Cabo Verde.

Yassine Bounou es uno de los nombres más destacados de la lista. El arquero marroquí de Al-Hilal disputó 58 partidos, recibió 41 goles y consiguió 30 vallas invictas, una de las mejores marcas entre los nominados. Su rendimiento también lo mantiene como uno de los referentes de Marruecos, selección que se destacó en el Mundial.

Thibaut Courtois, uno de los arqueros más experimentados de la nómina, tuvo 57 apariciones con el Real Madrid. Recibió 51 goles y terminó 23 partidos sin recibir tantos. El belga volvió a ser una pieza importante de un equipo acostumbrado a pelear por los principales títulos internacionales.

El español Joan García tuvo una temporada de 47 partidos con el FC Barcelona, con 43 goles recibidos y 19 encuentros con el arco en cero. Además, sumó tres títulos: Copa del Mundo, Liga y Supercopa de España.

Otro de los nominados es Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund. El suizo disputó la mayor cantidad de partidos de la lista junto con Unai Simón, con 61 presentaciones, aunque recibió 70 goles. Mantuvo su arco invicto en 24 encuentros y no consiguió títulos durante la temporada.

Bono, arquero de Al Hilal y el seleccionado de Marruecos.

Bono, arquero de Al Hilal y el seleccionado de Marruecos.

Édouard Mendy aparece como otro de los candidatos con una temporada destacada. El senegalés disputó 56 partidos con Al-Ahli, recibió 47 goles y consiguió 28 vallas invictas. Además, conquistó la Liga de Campeones de Asia y la Supercopa de Arabia Saudí.

Uno de los registros estadísticos más destacados pertenece a David Raya. El español disputó 53 partidos con Arsenal, recibió apenas 32 goles y terminó 29 encuentros sin recibir tantos, la mayor cantidad de vallas invictas entre los diez candidatos. También consiguió la Copa del Mundo y la Premier League.

Matvey Safonov, del París Saint-Germain, jugó 31 partidos y recibió 32 goles, con 12 vallas invictas. Su temporada estuvo marcada por los títulos: ganó la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa y la Ligue 1.

La lista también incluye a Unai Simón, arquero del Athletic Bilbao. El español disputó 62 partidos, recibió 76 goles y mantuvo su arco en cero en 22 oportunidades. Además, fue parte de la selección que conquistó la Copa del Mundo, uno de los grandes argumentos de su candidatura.

Por último aparece Vozinha, representante de Cabo Verde, quien tuvo una temporada dividida entre GD Chaves y Colo-Colo. Jugó 30 partidos, recibió 35 goles y consiguió 13 vallas invictas. No obtuvo títulos durante la temporada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi anunció su retiro hace una semana.

La AFA define los amistosos de la Selección y sueña con una despedida de Lionel Messi en el país

Lautaro Martínez junto a Julián Álvarez.

Lautaro Martínez habló con Julián Álvarez por su conflicto con Atlético de Madrid: "No es fácil el momento"

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

La esposa del futbolista explicó que uno de los pilares de la relación es la compañía mutua que construyeron durante todos estos años.

"No es todo...": Camila Galante confesó el secreto para mantener fuerte la pareja con Leandro Paredes

El delantero del Atletico tuvo un gesto positivo.

El sorpresivo gesto de Julián Álvarez durante su eterno conflicto con Atlético de Madrid

Rodrigo de Paul y Lionel Messi forjaron una férrea amistad. 

De Paul volvió a elogiar a Messi tras su retiro de la Selección: "Hizo un montón por el país"

Rating Cero

El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido

Durante su internación, La Joaqui recibió la visita de Tiago PZK.

Revelaron que internaron a La Joaqui tras su separación con Luck Ra: los motivos y cómo está de salud

El reconocido periodista falleció a los 84 años.

Conmoción: murió un famoso periodista tras estar en terapia intensiva por graves problemas de salud

La actriz podría recibir el alta médica en las próximas horas.

Preocupación: internaron de urgencia a Soledad Silveyra tras un accidente en su casa

Qué le pasó a Tini.

Desgarrador momento: qué le pasó a Tini Stoessel en medio del show que le impidió cantar

últimas noticias

Alerta sanitaria: detectan 3 casos de corovinarus variante BA,3.2 en Argentina

Alerta sanitaria: detectan tres casos de una variante del Covid-19 en Argentina

Hace 2 minutos
El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Hace 6 minutos
El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido

Hace 12 minutos
El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.

Juicio por Federico Aramburú: el acusado confesó haber disparado pero alegó "legítima defensa"

Hace 34 minutos
El nuevo régimen está suspendido por 90 días. 

El Gobierno consideró "inaceptable" que la Justicia bonaerense suspenda la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Hace 43 minutos