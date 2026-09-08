Dibu Martínez volvió a ser nominado al premio Yashin al mejor arquero del mundo

El arquero de la Selección fue incluido nuevamente en el galardón premio al guardameta más destacado de la temporada 2025/26. El marplatense, ganador del galardón en 2023 y 2024, competirá con otros nueve arqueros.

El Dibu, ganador del galardón en 2023 y 2024, competirá con otros nueve arqueros, entre ellos figuras que tuvieron un papel destacado en el Mundial.

Emiliano Martínez volvió a ser elegido entre los candidatos a quedarse con uno el premio a mejor arquero de la temporada 2025/26, un reconocimiento que ya obtuvo en dos oportunidades consecutivas en 2023 y 2024 .

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El Dibu tuvo una muy buena temporada en la que defendió los arcos de Aston Villa y la Selección argentina. Disputó 58 partidos, recibió 59 goles y mantuvo su valla invicta en 20 encuentros . Además, recibió tres tarjetas amarillas y ninguna roja. Entre sus principales logros aparece la Liga Europa , uno de los trofeos que consiguió durante el período considerado.

Martínez tendrá una competencia de alto nivel. La lista incluye a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha .

Yassine Bounou es uno de los nombres más destacados de la lista. El arquero marroquí de Al-Hilal disputó 58 partidos , recibió 41 goles y consiguió 30 vallas invictas , una de las mejores marcas entre los nominados. Su rendimiento también lo mantiene como uno de los referentes de Marruecos, selección que se destacó en el Mundial.

Thibaut Courtois , uno de los arqueros más experimentados de la nómina, tuvo 57 apariciones con el Real Madrid. Recibió 51 goles y terminó 23 partidos sin recibir tantos . El belga volvió a ser una pieza importante de un equipo acostumbrado a pelear por los principales títulos internacionales.

El español Joan García tuvo una temporada de 47 partidos con el FC Barcelona, con 43 goles recibidos y 19 encuentros con el arco en cero. Además, sumó tres títulos: Copa del Mundo, Liga y Supercopa de España.

Otro de los nominados es Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund. El suizo disputó la mayor cantidad de partidos de la lista junto con Unai Simón, con 61 presentaciones, aunque recibió 70 goles. Mantuvo su arco invicto en 24 encuentros y no consiguió títulos durante la temporada.

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Édouard Mendy aparece como otro de los candidatos con una temporada destacada. El senegalés disputó 56 partidos con Al-Ahli, recibió 47 goles y consiguió 28 vallas invictas. Además, conquistó la Liga de Campeones de Asia y la Supercopa de Arabia Saudí.

Uno de los registros estadísticos más destacados pertenece a David Raya. El español disputó 53 partidos con Arsenal, recibió apenas 32 goles y terminó 29 encuentros sin recibir tantos, la mayor cantidad de vallas invictas entre los diez candidatos. También consiguió la Copa del Mundo y la Premier League.

Matvey Safonov, del París Saint-Germain, jugó 31 partidos y recibió 32 goles, con 12 vallas invictas. Su temporada estuvo marcada por los títulos: ganó la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa y la Ligue 1.

La lista también incluye a Unai Simón, arquero del Athletic Bilbao. El español disputó 62 partidos, recibió 76 goles y mantuvo su arco en cero en 22 oportunidades. Además, fue parte de la selección que conquistó la Copa del Mundo, uno de los grandes argumentos de su candidatura.

Por último aparece Vozinha, representante de Cabo Verde, quien tuvo una temporada dividida entre GD Chaves y Colo-Colo. Jugó 30 partidos, recibió 35 goles y consiguió 13 vallas invictas. No obtuvo títulos durante la temporada.