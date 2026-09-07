"No es todo...": Camila Galante confesó el secreto para mantener fuerte la pareja con Leandro Paredes La pareja comenzó su historia durante la adolescencia. Con el tiempo, construyeron una familia y atravesaron distintas etapas juntos. Agregar C5N en









La esposa del futbolista explicó que uno de los pilares de la relación es la compañía mutua que construyeron durante todos estos años. Instagram

Camila Galante y Leandro Paredes llevan 18 años juntos, tiempo en el que atravesaron distintas etapas de su relación desde que eran adolescentes. Con el paso de los años formaron una familia y consolidaron un vínculo que, según contó ella, se sostiene en una decisión que toman de manera cotidiana.

La esposa del futbolista explicó que uno de los pilares de la relación es la compañía mutua que construyeron durante todos estos años. “Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo”, expresó en en una entrevista reciente.

Galante reconoció que el recorrido no estuvo exento de discusiones y momentos difíciles. Lejos de presentar una relación perfecta, admitió en diálogo con La Nación: “Nos hemos peleado, no es todo color de rosas, obviamente, pero bueno, yo creo que es elegir a la persona. Cuando elegís y admiras, todo camina”.

La influencer también contó que atravesaron crisis, aunque ninguna fue suficiente para ponerle un punto final al vínculo. Según explicó, con el tiempo entendieron que esos problemas “no eran tan graves” como para separarse y adoptaron una regla que consideran importante: “Nunca nos vamos a dormir enojados”.

Cómo se conocieron Camila Galante y Leandro Paredes La historia entre Camila Galante y Leandro Paredes comenzó durante la infancia. Él tenía ocho años y vivía en San Justo, mientras que ella era dos años mayor y residía en Caballito. El vínculo surgió a partir del fútbol, ya que Leandro jugaba en las inferiores de Boca junto a Ramiro, el hermano menor de Camila.

Paredes comenzó a frecuentar la casa de los Galante para jugar con su amigo, quedarse a dormir e incluso compartir vacaciones. Desde aquella época estaba enamorado de Camila, aunque durante un tiempo mantuvo sus sentimientos en secreto. Ella, sin embargo, contó que era algo que todos parecían saber: “A todo el mundo le decía que era mi novio”. Redes sociales Con los años, esa relación de amistad comenzó a transformarse. Cuando Paredes tenía 14 años, Camila empezó a mirarlo de otra manera. “Siempre fue muy lindo y en un momento dije: ‘¿Cuándo creció tanto este chico?”, recordó la influencer. El futbolista también dio señales de que sus sentimientos eran fuertes. Tal es así que antes de que fueran pareja se tatuó en la nuca la palabra “Cami”.