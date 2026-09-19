19 de septiembre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni agrandó la lista de la Selección argentina: los nueve convocados que nadie esperaba

El entrenador de la Albiceleste amplió la nómina para los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín con seis figuras del fútbol local y tres representantes del exterior.

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A último momento, el entrenador de la Selección amplió la lista de convocados.

Scaloni volverá a la Argentina por la fecha FIFA de octubre. 
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Entre las principales novedades del medio local llamó la atención la aparición de Leonel Flores, delantero de Boca Juniors de 19 años, junto con la citación del defensor Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. Asimismo, River Plate aporta cuatro nombres a esta convocatoria: los jóvenes Tobías Andrada y Santiago Beltrán, el mediocampista Thiago Almada y el experimentado Nicolás Otamendi. En los casos de Flores y Palacios, ambos recibieron autorización para jugar los compromisos oficiales de sus clubes por Copa Argentina y Supercopa Internacional antes de reincorporarse a las prácticas, mientras que Otamendi fue convocado únicamente para el último compromiso del calendario.

A la cita del fútbol local se suman tres futbolistas procedentes del exterior, que no estaban en el radar de la Scaloneta en los últimos llamados: el mediocampista Ezequiel "Equi" Fernández (Bayer Leverkusen), el lateral Santiago Simón (Toluca de México) y el marcador central Valentín Gómez (Betis de España).

Flores, el pibe de Boca de 19 años, fue la gran apuesta del Vasco Arruabarrena y cumplió.

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Esta nómina responde directamente a la postura expresada por Scaloni tras la Copa del Mundo, donde manifestó su intención de ampliar la base de jugadores y otorgar oportunidades a quienes mantengan un alto rendimiento en sus respectivos clubes. Además, la disputa de estos encuentros amistosos le permitirá al seleccionado purgar las sanciones impuestas por la FIFA a futbolistas como Enzo Fernández y Thiago Almada tras los incidentes de la final mundialista.

El camino del seleccionado comenzará el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, el equipo se mudará al Estadio Monumental de Buenos Aires para medirse ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrar la gira ante Benín el martes 6 de octubre, encuentro que estará marcado por la emoción al representar el homenaje y la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta argentina.

Tomás Palacios es una de las piezas fundamentales de Estudiantes LP, el único equipo argentino en semifinales de Libertadores.

Tomás Palacios es una de las piezas fundamentales de Estudiantes LP, el único equipo argentino en semifinales de Libertadores.

La lista completa de convocados de la Selección argentina

Arqueros:

  • Emiliano Martínez (Chelsea)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Santiago Beltrán (River)

Defensores:

  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Leonardo Balerdi (Roma)
  • Cristian Romero (Atlético de Madrid)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
  • Román Vega (Zenit)
  • Tomás Palacios (Estudiantes)
  • Nicolás Otamendi (River)
  • Santiago Simón (Toluca)
  • Valentín Gómez (Betis)
Valentín Gómez, ex-Vélez, se asentó en el fútbol español y es titular en el Betis, dirigido por el Ingeniero Pellegrini.

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Mediocampistas:

  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Valentín Barco (Chelsea)
  • Giovani Lo Celso (Betis)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Thiago Almada (River)
  • Tobías Andrada (River)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
Sin lugar en River, Simón se abrió puertas en la Liga de México y la está rompiendo en el Toluca de aquel país.

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Delanteros:

  • Matías Soulé (Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Santiago Castro (Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Leonel Flores (Boca)

Cuánto salen y cómo sacar las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial este sábado los precios de las entradas para los amistosos que la Selección argentina disputará el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante Bolivia; y en El Monumental ante Burkina Faso y Benin, el 3 y 6 de octubre, respectivamente. Este último representará el último partido de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

La entidad ya había confirmado días atrás que dichos amistosos serán considerados amistosos Clase A, lo que permitirá a los jugadores sancionados tras la final del Mundial 2026 empezar a cumplir sus fechas de suspensión. Leandro Paredes recibió 10 fechas, Nahuel Molina (7) y Thiago Almada (1).

Dentro de las medidas sancionatorias impuestas por la FIFA se encuentran la restricción de publico, por lo que en el partido ante Bolivia el estadio tendrá un 50% de aforo y habrá menos entradas a la venta.

En todos los casos la venta se hará exclusivamente por la web www.deportick.com a partir del lunes 21 a las 14, para el partido en Córdoba; y el martes 22/09 a las 18 para los duelos en River.

Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin

  • Popular $ 90.000
  • Menor popular ( 3 a 10 años) $ 29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario $ 180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario $ 320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano $ 320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano $ 450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000

Precio de las entradas para el partido de Argentina vs Bolivia

  • Popular $ 90.000
  • Menor a popular (de 3 a 10 años) $25.000
  • Platea Gasparini $140.000
  • Platea Ardiles $170.000

Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. No tendrán ingreso quienes no lo hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

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