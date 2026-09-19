19 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuánto salen y cómo sacar las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La AFA publicó todos los detalles de cara a los duelos ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, como así también para los encuentros en el Monumental contra Burkina Faso y Benin.

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Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentin en River. 

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentin en River. 

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial este sábado los precios de las entradas para los amistosos que la Selección argentina disputará el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante Bolivia; y en El Monumental ante Burkina Faso y Benin, el 3 y 6 de octubre, respectivamente. Este último representará el último partido de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

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Dentro de las medidas sancionatorias impuestas por la FIFA se encuentran la restricción de publico, por lo que en el partido ante Bolivia el estadio tendrá un 50% de aforo y habrá menos entradas a la venta.

En todos los casos la venta se hará exclusivamente por la web www.deportick.com a partir del lunes 21 a las 14, para el partido en Córdoba; y el martes 22/09 a 18 para los duelos en el River.

Lionel Messi se despide de la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Lionel Messi se despide de la Selección argentina.

Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin

  • Popular $ 90.000
  • Menor popular ( 3 a 10 años) $ 29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario $ 180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario $ 320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano $ 320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano $ 450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000

Precio de las entradas para el partido de Argentina vs Bolivia

  • Popular $ 90.000
  • Menor a popular (de 3 a 10 años) $25.000
  • Platea Gasparini $140.000
  • Platea Ardiles $170.000

Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. No tendrán ingreso quienes no lo hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

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