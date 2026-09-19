Cuánto salen y cómo sacar las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina La AFA publicó todos los detalles de cara a los duelos ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, como así también para los encuentros en el Monumental contra Burkina Faso y Benin. Por Agregar C5N en









Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentin en River. Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial este sábado los precios de las entradas para los amistosos que la Selección argentina disputará el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante Bolivia; y en El Monumental ante Burkina Faso y Benin, el 3 y 6 de octubre, respectivamente. Este último representará el último partido de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

La entidad ya había confirmado días atrás que dichos amistosos serán considerados amistosos Clase A, lo que permitirá a los jugadores sancionados tras la final del Mundial 2026 empezar a cumplir sus fechas de suspensión. Leandro Paredes recibió 10 fechas, Nahuel Molina (7) y Thiago Almada (1).

Dentro de las medidas sancionatorias impuestas por la FIFA se encuentran la restricción de publico, por lo que en el partido ante Bolivia el estadio tendrá un 50% de aforo y habrá menos entradas a la venta.

En todos los casos la venta se hará exclusivamente por la web www.deportick.com a partir del lunes 21 a las 14, para el partido en Córdoba; y el martes 22/09 a 18 para los duelos en el River.