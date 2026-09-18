El nuevo comunicado de la AFA por los amistosos de la Selección y la despedida de Lionel Messi La entidad madre del fútbol argentino dio a conocer la resolución tomada por la FIFA, vía Conmebol, respecto a la categoría de los duelos ante Burkina Faso, Bolivia y Benín en el Estadio Mario Alberto Kempes y El Monumental. Por Agregar C5N en









La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este viernes un comunicado donde confirma que los partidos amistosos que disputará la Selección argentina ante Burkina Faso, Bolivia y Benín fueron catalogados como de "1er Nivel" por lo que los jugadores sancionados tras la final del Mundial 2026 ante España podrán comenzará a cumplir las penas.

"En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como Amistoso Internacional 1er Nivel, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de partidos internacionales FIFA", expusieron en la web oficial adjuntando la documentación que respalda lo anunciado.

#SelecciónMayor Aprobación partidos amistosos oficiales



https://t.co/wX4hQ3bjGS pic.twitter.com/oFXvzoNXEn — AFA (@afa) September 18, 2026 Qué se sabe sobre las entradas Aunque la AFA ya confirmó el encuentro, todavía no comunicó oficialmente cuándo comenzará la venta de entradas ni cuánto costarán los tickets. Según las estimaciones que circulan hasta el momento, el expendio podría habilitarse durante los últimos días de septiembre, entre siete y diez días antes del partido.

La plataforma que aparece como principal candidata para la venta es Deportick, utilizada habitualmente para comercializar las localidades de los partidos de la Selección argentina como local. De todos modos, la AFA todavía debe confirmar de manera oficial el canal de venta para el encuentro ante Benín.

Cuánto podrían costar Por el momento, no existen precios oficiales para el partido despedida de Messi. Los valores de encuentros anteriores sirven únicamente como referencia y no permiten anticipar cuánto costarán las entradas para el 6 de octubre.

En ventas anteriores de la AFA, las localidades tuvieron precios que fueron desde aproximadamente $90.000 hasta $480.000, dependiendo del sector y la ubicación dentro del Monumental. La expectativa generada por la despedida del capitán argentino hace que exista una alta demanda prevista, aunque cualquier precio para el partido ante Benín deberá ser confirmado por la AFA. Por ahora, los hinchas deberán esperar el anuncio oficial con la fecha y el horario de la venta, los valores de cada ubicación y las condiciones para adquirir los tickets.