15 de septiembre de 2026 Inicio
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Lionel Messi fue convocado para uno de los amistosos de la Selección: cuándo será

El capitán argentino jugará su último partido con la camiseta celeste y blanca el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental. No estará en los dos partidos anteriores, contra Bolivia en Córdoba y ante Burkina Faso en Núñez.

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Lionel Messi fue convocado para uno de los amistosos de la Selección: cuándo será

Pese a haber anunciado su retiro de la Selección argentina, Lionel Messi fue incluido en la lista de convocados para los próximos partidos amistosos que el equipo nacional disputará en la fecha FIFA que habrá entre fines de septiembre y principios de octubre.

Messi jugando en el Estadio Monumental de River.
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Messi tendrá su despedida de la Selección el 6 de octubre en el Monumental

El capitán argentino, sin embargo, viajará solo para el último de esos encuentros, que será el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el primero de los tres amistosos ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, ambos en Buenos Aires.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, comunicó a través de un video que le envió una invitación a Messi para despedirse de los hinchas en el partido ante Benín del 6 de octubre en el Monumental. Se espera que ese día estén presentes todos los integrantes del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022.

Más tarde, la cuenta oficial de la Selección publicó la lista de convocados para los tres encuentros y destacó la foto y el nombre de Messi entre los jugadores citados por Scaloni. Sin embargo, se aclaró que tanto el capitán como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso, mientras que los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes.

La carta con la que Lionel Messi comunicó su retiro de la Selección

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

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Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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