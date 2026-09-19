Lionel Scaloni habló sobre su futuro y el de la Selección argentina: "No va a ser fácil..." El entrenador brindó una entrevista a un medio asiático en donde planteó "un paréntesis" en el proceso deportivo de la Albiceleste y las dudas de un nuevo contagio de la gente con el equipo. Por Agregar C5N en









Scaloni volverá a la Argentina por la fecha FIFA de octubre.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a su futuro frente al combinado nacional, que en los próximos días deberá afrontar la jornada de amistosos ante Burkina Faso, Bolivia y Benín, este último partido será la despedida oficial Lionel Messi, que, tras el Mundial 2026, anunció su retiro de la Albiceleste.

"No va a ser fácil repetir algo así..", aseguró el oriundo de Pujato en una entrevista con un medio asiático donde planteó "un paréntesis" en el proceso deportivo de la Selección y las dudas de un nuevo contagio de la gente con el equipo.

"La gente se identificó con esta Selección, da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, remarcó.

SE QUEDA ?

El canal chino "Migu" entrevistó a Lionel Scaloni unos dias después de la final de la Copa del Mundo. El entrenador hablo del futuro de la @Argentina y se incluyó cuando hablo del futuro de los jóvenes en las nuevas citaciones!(Gracias @sergiole por el material) pic.twitter.com/kaYE7u9bOj — Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 19, 2026 Previo a ello, Scaloni había recordado que luego de la Copa América 2024, sintió que el desafío que le venía iba a ser mucho mayor: “Después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello… sentir que se podía seguir compitiendo. Y, la verdad, se podía”, expuso.

Acerca del proceso post Mundial y confirmada la no continuidad de Lionel Messi, el entrenador remarcó la importancia de la renovación de jugadores al frente de la Selección.

“Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho. Ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”, concluyó. Qué dijo Scaloni sobre la final del Mundial 2026 con España Sobre la final mundialista, Scaloni puso en valor el vínculo histórico entre ambos países: “Somos pueblos hermanos. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros. La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá las próximas generaciones sigan así”.