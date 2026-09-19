Así es el truco casero con romero que está siendo furor para proteger a tu pelo El agua de romero se convirtió en un popular método para el cuidado del cabello. Cómo preparar esta sencilla mezcla, cómo aplicarla y qué dice la evidencia sobre sus posibles beneficios. Por Agregar C5N en









El agua de romero se convirtió en un popular truco casero para incorporar a la rutina de cuidado del cabello.

Cómo preparar agua de romero para el cabello.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la preparación.

Cómo aplicar el tónico casero sobre el cuero cabelludo.

Qué relación existe entre el romero y el crecimiento del pelo.

Qué precauciones tener antes de incorporarlo a la rutina capilar. Así es el truco casero con romero que está siendo furor para proteger a tu pelo: el agua herbal se convirtió en uno de los métodos hogareños más populares para incorporar a las rutinas de cuidado capilar.

La preparación es sencilla, requiere pocos ingredientes y suele utilizarse directamente sobre el cuero cabelludo. Sus seguidores le atribuyen beneficios como fortalecer el pelo, favorecer su crecimiento y ayudar a reducir la caída. Sin embargo, es importante hacer una aclaración: la evidencia científica disponible sobre el agua de romero casera todavía es limitada y no permite asegurar que tenga esos efectos.

El interés por el romero no surgió solamente de las redes sociales. Algunos estudios analizaron sus posibles efectos sobre la caída del cabello. Una investigación clínica comparó durante seis meses el aceite de romero con minoxidil al 2% en personas con alopecia androgenética y encontró un aumento significativo de la cantidad de cabello en ambos grupos.

Cómo es el truco casero para proteger el pelo Para preparar este tónico casero se necesitan solamente:

Medio litro de agua.

Tres ramas de romero fresco. El primer paso consiste en llevar el agua a hervor. Una vez que alcance el punto de ebullición, se incorporan las ramas de romero y se mantiene la elaboración a fuego bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos.