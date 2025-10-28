Lionel Messi sigue sin confirmar su presencia en el Mundial 2026: "Si llego..."

El capitán de la Selección argentina renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, pero todavía analiza disputar la próxima competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de un año de disputar el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a referirse a su participación en la competencia: pese a haber renovado con Inter Miami en los últimos días por tres años más, no confirmó si disputará la próxima Copa del Mundo .

Durante una entrevista, el rosarino se animó a hablar de varios temas y entre ellos no le escapó a lo que pone en vilo a todos los fanáticos del fútbol. “La verdad que es algo extraordinario poder estar en un Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi Selección, si llego ”, comenzó respondiendo en una entrevista con NBC News. “Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión”, agregó.

“Obviamente tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, aseguró ante el medio estadounidense.

“Me gustaría estar en el Mundial 2026 y veré si realmente puedo estar al 100% . Ojalá Dios me permita hacerlo”, sostuvo el futbolista, quien cumplirá 39 años en la época del torneo y que había dicho hace algunos meses que “por edad, lo más lógico es que no pueda estar” .

Recordando en lo que fue la final frente a Francia, el actual jugador del Inter Miami señaló lo que significó para el levantar dicho trofeo después de años de tropiezos con la Albiceleste: “Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina”.

Por otro lado, en los últimos días el rosarino junto a Las Garzas confirmaron la extensión del contrato hasta 2028, dejando en claro que se encuentra en un gran estado de forma. Frente a ello, explicó por qué tomó la decisión de continuar jugando en la Major League Soccer (MLS), la liga de Estados Unidos, donde, en lo que va del año, convirtió 29 goles.

“Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, reconoció.

Messi y sus ídolos de la infancia

En la misma entrevista, Lionel Messi se permitió hablar también de sus ídolos de la infancia que lo marcaron y no dudó en responder.

“Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, aseguró.

Sin embargo, no solo eligió al exentrenador de la Selección argentina, sino que también nombró otras referentes de otros deportes: “Para hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Michael Jordan, tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, los tres hicieron que la competición fuera mucho más grande que lo que era. Competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que fuera mucho más fantástico todo”.

Y concluyó: “Seguro se me olvidan muchísimos deportistas, pero me quedaría con ellos. En básquet, LeBron James o Stephen Curry, jugadores que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo”.