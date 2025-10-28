28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Lionel Messi sigue sin confirmar su presencia en el Mundial 2026: "Si llego..."

El capitán de la Selección argentina renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, pero todavía analiza disputar la próxima competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por
Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026: Lo evaluaré día a día

Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026: "Lo evaluaré día a día"

A menos de un año de disputar el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a referirse a su participación en la competencia: pese a haber renovado con Inter Miami en los últimos días por tres años más, no confirmó si disputará la próxima Copa del Mundo.

Ronaldo buscará superar un récord de Messi en Mundiales.
Te puede interesar:

El récord histórico de Messi que Cristiano Ronaldo sueña con conquistar en el Mundial 2026

Durante una entrevista, el rosarino se animó a hablar de varios temas y entre ellos no le escapó a lo que pone en vilo a todos los fanáticos del fútbol. “La verdad que es algo extraordinario poder estar en un Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi Selección, si llego”, comenzó respondiendo en una entrevista con NBC News. “Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión”, agregó.

“Obviamente tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, aseguró ante el medio estadounidense.

“Me gustaría estar en el Mundial 2026 y veré si realmente puedo estar al 100%. Ojalá Dios me permita hacerlo”, sostuvo el futbolista, quien cumplirá 39 años en la época del torneo y que había dicho hace algunos meses que “por edad, lo más lógico es que no pueda estar”.

Embed

Recordando en lo que fue la final frente a Francia, el actual jugador del Inter Miami señaló lo que significó para el levantar dicho trofeo después de años de tropiezos con la Albiceleste: “Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina”.

Por otro lado, en los últimos días el rosarino junto a Las Garzas confirmaron la extensión del contrato hasta 2028, dejando en claro que se encuentra en un gran estado de forma. Frente a ello, explicó por qué tomó la decisión de continuar jugando en la Major League Soccer (MLS), la liga de Estados Unidos, donde, en lo que va del año, convirtió 29 goles.

“Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, reconoció.

Messi y sus ídolos de la infancia

En la misma entrevista, Lionel Messi se permitió hablar también de sus ídolos de la infancia que lo marcaron y no dudó en responder.

“Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, aseguró.

Sin embargo, no solo eligió al exentrenador de la Selección argentina, sino que también nombró otras referentes de otros deportes: “Para hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Michael Jordan, tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, los tres hicieron que la competición fuera mucho más grande que lo que era. Competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que fuera mucho más fantástico todo”.

Y concluyó: “Seguro se me olvidan muchísimos deportistas, pero me quedaría con ellos. En básquet, LeBron James o Stephen Curry, jugadores que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo dirigido por Luis García definirá la vuelta de los cuartos de final frente a Deportivo Morón.

La imagen que ilusionó al Ascenso: Messi posó con la camiseta de un equipo de Primera Nacional

Messi sorprendió con su elegancia.

Messi combina elegancia y comodidad: así es su look con traje oscuro, camisa a rayas y sneakers blancos

La palomita de Messi en su gol número 890 en su carrera profesional.
play

Messi volvió a brillar en el triunfo de Inter Miami por 3-1 sobre Nashville, en el inicio de los playoffs

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

Argentina enfrentó a Venezuela en uno de los últimos amistosos.

Es oficial: la Selección argentina jugará un solo amistoso en noviembre y no viajará a India

Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 16 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 19 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 21 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 21 minutos
 El texto original no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical, ni sobre la elección interna en los gremios. 

Los principales puntos de la reforma laboral que el Gobierno impulsará en el nuevo Congreso

Hace 24 minutos