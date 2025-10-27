El récord histórico de Messi que Cristiano Ronaldo sueña con conquistar en el Mundial 2026

Salvo una catástrofe, Portugal no debería tener mayores problemas para clasificar a la próxima Copa del Mundo, y su capitán quiere seguir dejando huella en la historia del fútbol internacional.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los jugadores que dominaron las últimas dos décadas del fútbol a nivel global, podrían seguir dejando su huella en el Mundial 2026. Si la Selección portuguesa logra el objetivo de la clasificación, CR7 estará más cerca de conquistar un récord histórico del rosarino .

Ninguno de los dos tiene su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo. En el caso de Messi, Argentina ya tiene su boleto, pero él no confirmó si jugará; por el lado de Portugal, necesita ganarle a Irlanda el próximo 13 de noviembre para clasificar. Incluso, por combinación de resultados, podría servirle un empate.

Si todo sale a favor de la Selección lusa, algo que parece bastante probable, Cristiano jugará su sexto Mundial consecutivo a los 41 años y buscará superar a Messi como el futbolista que disputó más partidos con la capitanía en una Copa del Mundo, récord que actualmente ostenta la Pulga.

Hasta ahora, Messi capitaneó a la Selección argentina en 19 partidos, mientras que CR7 fue capitán de Portugal en 14 unidades. Para quedarse con el récord, Cristiano necesitará llegar al menos a cuartos de final, jugando todos los encuentros como titular y, al mismo tiempo, esperar que el argentino no juegue o participe en pocos partidos.

Aunque renovó su contrato con Inter Miami hasta fines de la temporada 2028 de la MLS, Messi aún no confirmó si será parte de la Selección argentina en el Mundial 2026. El argentino tiene 38 años y cumplirá los 39 el 24 de junio, en pleno torneo, una edad bastante avanzada para competir al máximo nivel.

Récord de capitanes en los Mundiales