Lionel Messi redefine el estilo casual con pantalones anchos y el accesorio que no puede faltar El capitán del Inter de Miami volvió a los entrenamientos de cara a la temporada 2026. En su primer día, llegó al club con un look urbano y relajado que marcó tendencia en redes.







Lionel Messi volvió a los entrenamientos con el Inter de Miami.

Lionel Messi se sumó a los entrenamientos en el Inter Miami después de sus vacaciones en Rosario.

En su primer día, llegó al club con un estilo casual, urbano y relajado.

Usó una remera blanca clásica, una chaqueta oversize negra y unos pantalones baggy del mismo color.

También llevó un neceser de cuero negro con texturas. Después de unas merecidas vacaciones en Rosario junto a toda su familia, Lionel Messi volvió a los Estados Unidos y comenzó los entrenamientos con el Inter de Miami. El capitán de Las Garzas sorprendió al presentarse el primer día con un look casual, pantalones anchos y un accesorio que no puede faltar.

Como base, el rosarino eligió una remera blanca básica, de corte clásico, holgada y de cuello redondo. Por encima, usó una chaqueta oversize negra con detalles de solapas y bolsillos que reforzó el estilo urbano y relajado, y la combinó con unos pantalones del mismo color, tiro alto y estilo baggy.

Messi completó el outfit con un clásico del streetwear: zapatillas blancas, limpias y minimalistas, que equilibraron el conjunto y le dieron un toque deportivo. Y, para terminar, llevó también un neceser negro de cuero con texturas, con todo lo infaltable para su primer día de entrenamiento.

Tras la llegada de Messi, en qué puesto quedó el fútbol entre los deportes más populares de EE.UU. El fútbol nunca fue el deporte favorito de los estadounidenses, pero ha ido ganando fanáticos de manera consistente en los últimos años. Desde la creación de la Major League Soccer (MLS) en 1993, el deporte fue armando su base de seguidores, y experimentó un crecimiento exponencial con la llegada de Lionel Messi.

Según una encuesta realizada por el medio The Economist, el 10% de los estadounidenses afirmó que el fútbol es su deporte favorito, por encima del 9% que prefirió al béisbol. De esta manera, el fútbol trepó al tercer lugar de la tabla entre los deportes más populares en el país.

El primer lugar sigue siendo para el fútbol americano, que domina las preferencias con un 36%. En la segunda posición, pero bastante por detrás con un 17%, se ubica el básquet. Por debajo del béisbol aparecen el hockey sobre hielo (4%), el tenis (3%), el boxeo y la MMA (3%) y el golf (2%).