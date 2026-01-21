El look al estilo de Mickey Mouse del Colo Barco que se hizo viral en redes
La Ligue 1 sigue a pleno en Francia y Valentín "Colo" Barco es una de las figuras destacadas del torneo. Pero el futbolista de la Selección argentina también tiene tiempo para relajarse: aprovechó unos días de descanso durante las Fiestas para pasear con su familia y sorprendió con un look al estilo de Mickey Mouse.
El volante del Racing de Estrasburgo visitó el parque de Disneyland París junto a su pareja, Yaz Jaureguy, y la hija de ambos, Gemma. Para afrontar la jornada de largas caminatas y distintas atracciones, eligió un estilo casual y urbano donde la comodidad fue una de las prioridades.
Barco usó un conjunto deportivo de buzo y pantalón en color gris, ambos de corte holgado. La prenda superior se destacó por el cierre frontal y la capucha; los pantalones, por el diseño de tiras laterales en color negro. Por encima, lució una campera negra acolchada, de estilo oversize y con capucha.
Completó el outfit con guantes negros y unas zapatillas deportivas blancas y minimalistas, con detalles en plateado, que complementaban el estilo casual. Por supuesto, no podía faltar el toque Disney: una vincha con las orejas de Mickey Mouse y una versión miniatura del gorro de la película Fantasía.
Colo Barco, seguido por Bayern Múnich y Chelsea
El Racing de Estrasburgo es la gran sorpresa de esta temporada en la Ligue 1, y gran parte de su ascenso se lo debe a Valentín "Colo" Barco. El jugador de la Selección argentina, quien se reinventó en su nuevo rol de volante interno, está en un gran momento e incluso es seguido de cerca por Chelsea y Bayern Múnich.
El ex Boca fue clave en la victoria 2-1 frente al Metz, en el clásico que se jugó el domingo 18: dio dos pases clave, tuvo un 92% de efectividad en toques, completó cuatro quites y ganó 7 duelos de los 12 que disputó. Según The Bild, el club inglés y el alemán consultaron condiciones por su pase después de ese partido.
En el caso del Chelsea, el interés se explica por la reciente llegada como DT de Liam Rosenior, quien dirigió a Barco durante todo 2025. De hecho, fue el responsable de posicionarlo como volante central y darle la confianza necesaria para que terminara de explotar y demostrar su nivel.
Por su parte, el Bayern Múnich también lo sigue de cerca y estaría evaluando hacer una oferta cercana a los 40 millones de euros, según informó el medio alemán TZ München. Aún no hubo propuestas formales por parte de ninguno de los dos clubes, que podrían ir a la carga por el Colo en el próximo mercado de pases.