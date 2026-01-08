8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi elige este vino premium para mezclar con gaseosa: cuánto cuesta y cómo conseguirlo

En una entrevista y de manera distendida, el campeón del mundo reveló cuál es tipo de bebida que le gusta ingerir en las fiestas que asiste.

Por
Lionel Messi tiene una línea de vinos: syrah y primitivo.

Lionel Messi tiene una línea de vinos: syrah y primitivo.

En la cuenta regresiva de iniciar la temporada 2026 con Inter Miami, Lionel Messi tuvo una reciente entrevista donde se mostró relajado y suelto a la hora de hablar de sus gustos. Entre ellos, sorprendió con un secreto a la hora de tomar alcohol: reveló que toma vino con gaseosa. Pero la duda es, ¿qué bebida alcohólica elige el capitán de la Selección?

El defensor brasileño, de 25 años, viene de ser subcampeón de América con Palmeiras.
Te puede interesar:

Fue finalista de la Libertadores y enfrentó a Inter Miami en el Mundial de Clubes: quién es el nuevo compañero de Messi

El jugador de Las Garzas sorprendió a propios y extraños al reconocer que, cuando tiene el permitido de tomar alcohol, prefiere “vino con Sprite para que pegue rápido”, indicó en diálogo con Nicolás Occhiato y Diego Leuco en LuzuTV y desató la risa de todos.

Para celebrar, y tal como dejó ver en sus redes sociales, Messi utiliza el Syrah de alta gama de su propia línea personal, la “Lionel Collection”, identificado por su elegante etiqueta blanca.

Cuál es y cuánto cuesta el vino que Lionel Messi elige para combinar con Sprite

El vino tinto que Messi combina con la bebida gaseosa de lima-limón es una pieza de excelencia internacional y personal.

Según se detalla en la página oficial, Lionel Goat 10 – Syrah de Sicilia IGT, de etiqueta blanca, es una expresión extraordinaria de Syrah, un vino tinto cautivador elaborado con cuidado y dedicación en Sicilia, Italia. Esta cosecha 2022 captura la esencia de la región y la variedad de uva, ofreciendo una bebida inolvidable que deleitará sus sentidos.

vino messi

La bebida es elaborada por la bodega italo-suiza MM Winemaker, una firma con sede en Suiza que acumula más de 500 premios internacionales. Las uvas, sin embargo, provienen de la región de Puglia, en el sur de Italia, una zona histórica en la producción vitivinícola.

“Este vino tiene un color rojo rubí intenso, que evoca la energía y vitalidad de Sicilia. Su brillo y tono profundo son una promesa de una experiencia sensorial. Consta de notas frutales profundas de cerezas maduras y moras emergen en la nariz, acompañadas de matices ligeramente especiados. El bouquet aromático es envolvente e intrigante”, se detalla en la misma web.

Cada botella cuesta 60,32 euros (63.542 pesos argentinos) y se pueden conseguir de manera online a través de la página de Mmwinemaker.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores.

Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino

Por primera vez, Messi reveló cómo es la intimidad con Antonela Roccuzzo y sus hijos

Messi, íntimo: sus detalles y regalos a Antonela Roccuzzo y la prohibición de jugar con sus hijos en la casa

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Messi va por más récords.

Mundial 2026: los impactantes récords que podrían romper la Selección y Lionel Messi

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Los Messi en Año Nuevo

Messi compartió un video de la intimidad de la celebración de Año Nuevo

Rating Cero

Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Maxi López confirmó la información que había revelado en las últimas horas Yanina Latorre.

Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

últimas noticias

Una de las manifestaciones en el territorio estadounidense.

Crecen las protestas tras el asesinato de una mujer durante un operativo policial en EEUU

Hace 34 minutos
Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

Hace 48 minutos
Gonzalo Agostini confirmó su relación con Katia La Tana  Fenocchio

A los besos: una ex Gran Hermano confirmó su noviazgo con el hijo de Nazarena Vélez

Hace 53 minutos
El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia bajista.

Tras el préstamo al Banco Central, el dólar se mantiene estable debajo de $1.500

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que en algún momento será seguro viajar a Venezuela.

Trump no descartó viajar a Venezuela y adelantó cuánto tiempo durará la intervención de EEUU

Hace 1 hora