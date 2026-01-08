En una entrevista y de manera distendida, el campeón del mundo reveló cuál es tipo de bebida que le gusta ingerir en las fiestas que asiste.

En la cuenta regresiva de iniciar la temporada 2026 con Inter Miami, Lionel Messi t uvo una reciente entrevista donde se mostró relajado y suelto a la hora de hablar de sus gustos. Entre ellos, sorprendió con un secreto a la hora de tomar alcohol: reveló que toma vino con gaseosa . Pero la duda es, ¿ qué bebida alcohólica elige el capitán de la Selección?

Fue finalista de la Libertadores y enfrentó a Inter Miami en el Mundial de Clubes: quién es el nuevo compañero de Messi

El jugador de Las Garzas sorprendió a propios y extraños al reconocer que, cuando tiene el permitido de tomar alcohol, prefiere “vino con Sprite para que pegue rápido”, indicó en diálogo con Nicolás Occhiato y Diego Leuco en LuzuTV y desató la risa de todos.

En su etapa como empresario, a fines de 2024, el rosarino reveló estar incursionando en el mundo de la vitivinicultura con el lanzamiento su línea de vinos Premium, una línea denominada Goat 10 , y tiene dos variedades: syrah y primitivo.

Para celebrar, y tal como dejó ver en sus redes sociales , Messi utiliza el Syrah de alta gama de su propia línea personal, la “Lionel Collection” , identificado por su elegante etiqueta blanca.

El vino tinto que Messi combina con la bebida gaseosa de lima-limón es una pieza de excelencia internacional y personal.

Según se detalla en la página oficial, Lionel Goat 10 – Syrah de Sicilia IGT, de etiqueta blanca, es una expresión extraordinaria de Syrah, un vino tinto cautivador elaborado con cuidado y dedicación en Sicilia, Italia. Esta cosecha 2022 captura la esencia de la región y la variedad de uva, ofreciendo una bebida inolvidable que deleitará sus sentidos.

vino messi

La bebida es elaborada por la bodega italo-suiza MM Winemaker, una firma con sede en Suiza que acumula más de 500 premios internacionales. Las uvas, sin embargo, provienen de la región de Puglia, en el sur de Italia, una zona histórica en la producción vitivinícola.

“Este vino tiene un color rojo rubí intenso, que evoca la energía y vitalidad de Sicilia. Su brillo y tono profundo son una promesa de una experiencia sensorial. Consta de notas frutales profundas de cerezas maduras y moras emergen en la nariz, acompañadas de matices ligeramente especiados. El bouquet aromático es envolvente e intrigante”, se detalla en la misma web.

Cada botella cuesta 60,32 euros (63.542 pesos argentinos) y se pueden conseguir de manera online a través de la página de Mmwinemaker.