Messi, íntimo: sus detalles y regalos a Antonela Roccuzzo y la prohibición de jugar con sus hijos en la casa

El capitán de la Selección argentina se animó a hablar de cómo es su relación con su esposa en el día a día en Miami y reconoció: “Soy muy detallista, y tengo mi lado romántico”.

Con un Lionel Messi más distendido en una nota mano a mano, el capitán de la Selección argentina se animó a hablar de su lado más íntimo con su familia, Antonela Roccozzu y sus hijos , en el día a día en su casa de Miami.

Durante una nota concedida al canal Luzu TV durante los primeros días de diciembre del 2025, antes de que viajara a Argentina para celebrar las Fiestas, el jugador de Inter Miami sorprendió a propios y extraños de abrir la intimidad de su casa y cómo es su relación con la madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Como es conocida la historia de amor de los rosarinos, ambos se conocen desde chicos, pero la unió comenzó después que Messi cumpliera 20 años, cuando se empezamos a ver, a cruzarnos más, aunque reconoció que “el primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo”.

En esa línea, también reveló que “ sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba , no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien”: “Pensé ‘esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia”.

“ Al final los siguientes pasos fueron los más fáciles cuando ya tenés la familia construida . Lo difícil fue al principio cuando ella tomó la decisión de ir a Barcelona conmigo, era chica, estaba estudiando, tenía sus cosas y la familia también, los padres, su entorno. Por ahí era una locura que se venga a Barcelona conmigo. Creo que eso lo fue más difícil. Lo que viene después es con familia, con hijos, son decisiones familiares que son difíciles, pero va todo junto”, aseguró durante una entrevista con Nicolás Occhiato y Diego Leuco desde las instalaciones con el club rosa.

En otro tramo de la nota, se mostró más distendido y contó cómo es la convivencia dentro de las cuatro paredes de su casa con los nenes y el amor por el fútbol que le inculca a sus herederos: “Vivimos con la pelota. El de los tres, Mateo, es al que más le gusta estar con la pelota. En casa mucho no nos dejan. Antonela… Cuando tenemos tiempo, la pelota está siempre. Patear adentro de casa o armar un partidito en cualquier lado. Por ahí hacemos un loquito o un uno contra uno”.

En cuanto a cómo es él con la empresaria, reconoció que es “poco demostrativo”, pero que tiene su lado romántico: “Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico, soy muy detallista. Nosotros nos vamos y no nos volvemos a ver hasta la tarde. Soy de dejar algún regalito”.

Si bien explicó le cuesta demostrar o expresarlo su cariño, aunque Antonela “es mucho más que yo”, y, entre risas, reveló: “Siempre hablamos que ella dejó de serlo mucho porque yo no me gustaba. Era mucho más frío. Hasta que algún momento yo le dije ‘no sos más como antes’, pero me gusta hacer sentir bien a la gente que quiero”.

Cómo vivió Lionel Messi su encuentro con Charly García

Entre otras cuestiones, Lionel Messi fue consultado por cuál era su contacto más famoso en el WhatsApp o con quién se animaría a pedirle una foto y si bien reconoció que tiene contacto con algunos famosos del mundo de la música, reveló cómo fue el encuentro con Charly García.

El campeón del mundo tuvo la suerte de cruzarse al músico después del partido que jugó por última vez con la camiseta de la Selección argentina donde, en el Monumental, venció por 3 a 0 a Venezuela por Eliminatorias.

El legendario artista había sido invitado especialmente al partido, pero al retirarse del estadio de River, el astro rosarino tuvo un inesperado encuentro con el artista, quien lo aguardaba para saludarlo. Messi detuvo su vehículo y se tomó unos minutos para conversar con el músico y compartir un apretón de manos.

“Me dijeron que estaba Charly y si podía bajar y obvio, que sí. Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia. Me encandiló su presencia, fue algo muy loco”, expresó sin ocultar su admiración por el referente del rock nacional.