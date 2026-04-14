14 de abril de 2026 Inicio
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Javier Mascherano renunció como director técnico del Inter Miami: qué le pasó

El entrenador argentino habló con dirigencia del conjunto rosa y les anunció la decisión de dejar la institución. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante”, se despidió.

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Javier Mascherano aseguró que deja Inter Miami por razones personales

Javier Mascherano aseguró que deja Inter Miami por "razones personales"

Una noticia inesperada sacudió a Inter Miami: el entrenador Javier Mascherano anunció su renuncia como director técnico. Dicha decisión marca el cierre de una etapa breve, pero exitosa al frente del equipo de la MLS.

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A través de un comunicado, el conjunto rosa publicó el descargo del argentino donde explicó que se trata por “motivos personales” y agradeció al club, a los jugadores y a los hinchas por el respaldo recibido. “Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF”, aseguró.

En el mismo, también hizo un especial agradecimiento a la hinchada y sobre todo a la institución “por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, expresó en alusión al título de la MLS Cup, y aseguró que continuará deseándole lo mejor a la institución en el futuro.

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Por su parte, el propietario gerente Jorge Mas destacó el legado del entrenador argentino, al remarcar su rol clave en la conquista de títulos y en una de las mejores campañas de la historia del equipo. Además, dejó en claro que formará parte “para siempre de la historia de este Club y siempre tendrá un lugar de honor en la familia”.

“Respetamos su decisión y le estamos enormemente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”, agregó.

Desde la llegada del santafesino, Las Garzas conquistaron la MLS Cup y el campeonato de la Conferencia Este, además de establecer un récord de 101 goles en una temporada. En lo que respecta al plano internacional, el equipo también alcanzó hitos inéditos, como avanzar a instancias decisivas del Mundial de Clubes y convertirse en el primer club de la MLS en lograr una victoria ante un rival europeo en una competencia oficial.

Mascherano renunció en el Inter Miami: quién lo reemplazará

Luego de hacer oficial la salida de Javier Mascherano al mando de Inter Miami, el equipo norteamericano anunció que su lugar será ocupado por Guillermo Hoyos por los próximos partidos.

Hoyos, futbolista profesional con más de 20 años de carrera, entrenador y director deportivo con amplia trayectoria internacional en el mundo del fútbol, dirigió clubes en distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia (donde además fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Cuenta con experiencia en el desarrollo del fútbol formativo (incluyendo su paso por el FC Barcelona).

guillermo hoyos

Desde su llegada a Las Garzas, fue el responsable de “supervisar y potenciar la estructura de desarrollo del camino profesional del Club, ejerciendo además hasta ahora el rol de director deportivo”.

A la vez, el director de fútbol, Alberto Marrero asume desde hoy las funciones de director deportivo de Inter Miami CF.

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