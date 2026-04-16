Según detalló la propia institución, el capitán de la Selección argentina estrecha “su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya”. ¿Toca nuevamente las puertas de Barcelona?

Lionel Messi tiene la mente puesta en el próximo Mundial 2026, pero no descuida su faceta como empresario por lo que recientemente anunció que se convirtió en el dueño de un club de España. ¿Anuncia su regreso a Barcelona?

Después de haber fundado junto a su familia el club Leones en Rosario y asociarse a su amigo, Luis Suárez, para Deportivo LSM , ahora obtuvo la adquisición del 100% de la UE Cornellà , club de la ciudad Baix Llobregat, equipo que milita en la Tercera RFEF . “¡La noticia del siglo!” , indicó el club en sus redes sociales para el anuncio.

A través de un comunicado del propio club catalán, “el futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”.

“ Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, sostuvieron.

Cornellà, fundada en 1951 , es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club se destacó por “su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”, indicó el comunicado.

Por el club pasaron jugadores de la élite del fútbol español e internacional, como el arquero de la Selección española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star.

“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial”, destacaron el compromiso del campeón del mundo.

Este no es el primero proyecto del campeón del mundo vinculado al fútbol de inferiores ya que este año se puso en marcha la Messi Cup, torneo que llevó a cabo en diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, detallaron.