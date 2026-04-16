16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi compró un club de España: se convirtió en propietario de UE Cornellà

Según detalló la propia institución, el capitán de la Selección argentina estrecha “su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya”. ¿Toca nuevamente las puertas de Barcelona?

Por
UE Cornellà es un club que fue fundada en 1951

UE Cornellà es un club que fue fundada en 1951

Instagram

Lionel Messi tiene la mente puesta en el próximo Mundial 2026, pero no descuida su faceta como empresario por lo que recientemente anunció que se convirtió en el dueño de un club de España. ¿Anuncia su regreso a Barcelona?

Javier Mascherano aseguró que deja Inter Miami por razones personales
Te puede interesar:

Mascherano renunció como director técnico del Inter Miami: qué le pasó

Después de haber fundado junto a su familia el club Leones en Rosario y asociarse a su amigo, Luis Suárez, para Deportivo LSM, ahora obtuvo la adquisición del 100% de la UE Cornellà, club de la ciudad Baix Llobregat, equipo que milita en la Tercera RFEF. “¡La noticia del siglo!”, indicó el club en sus redes sociales para el anuncio.

A través de un comunicado del propio club catalán, “el futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”.

Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, sostuvieron.

messi cornella

Cuál es el club Cornellà, nuevo club de Lionel Messi

Cornellà, fundada en 1951, es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club se destacó por “su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”, indicó el comunicado.

Por el club pasaron jugadores de la élite del fútbol español e internacional, como el arquero de la Selección española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star.

Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial”, destacaron el compromiso del campeón del mundo.

Este no es el primero proyecto del campeón del mundo vinculado al fútbol de inferiores ya que este año se puso en marcha la Messi Cup, torneo que llevó a cabo en diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).

La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, detallaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Compartió entrenamientos con figuras históricas del fútbol europeo

El exfutbolista que llegó a jugar con Messi, pero se terminó desenamorando del futbol

La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista.
play

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

Acá estamos mirándolos como siempre, se lo escucha decir a Messi en el clip del anuncio de Un poco de Ruido

Con Messi, De Paul y más famosos, Un Poco de Ruido anunció su show en Vélez: cuándo salen a la venta las entradas

Puede llegar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

Con cuántos años disputará Lionel Messi el Mundial 2026

Alpha 54 Racing será la representación argentina en Fórmula 4 italiana

Argentina tendrá una representación en la Fórmula 4 Italiana

Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió por un dolor y Vera con una pequeña molestia

Preocupación en River por la lesión de Juanfer Quintero: ¿llega al Superclásico?

Rating Cero

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.

Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación

Agostina Páez aseguró que entraría a la casa más famosa del país.

Agostina Páez aseguró que no le cierra las puertas a Gran Hermano: "Puede pasar"

Luego de Evil Dead: El despertar (2023), Lee Cronin trae de vuelta una de las historias más queridas por los fanáticos del terror: la posesión de la momia.

¿Cumple con las expectativas? Se estrena La posesión de la momia, lo nuevo del universo de El Conjuro

Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré.

Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Cabré: "Es con el único..."

Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans.

Marvel lanzó nuevos posters de Spider-Man: Brand New Day y recuerda a su mejor época

últimas noticias

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.

Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación

Hace 8 minutos
play

Luque se defendió en el juicio por la muerte de Maradona: "Soy inocente"

Hace 23 minutos
Alpha 54 Racing será la representación argentina en Fórmula 4 italiana

Argentina tendrá una representación en la Fórmula 4 Italiana

Hace 27 minutos
play
Estamos evaluando los impactos, señaló la titular del FMI. 

Conflicto en Medio Oriente: el FMI adelanta que la inflación subirá y el crecimiento mundial será más lento

Hace 54 minutos
¿Un fantasma dentro de su casa? La inexplicable experiencia que se viralizó en redes. 

"Creo que hay algo en mi habitación": la espeluznante experiencia con una muñeca con un aterrador secreto

Hace 1 hora