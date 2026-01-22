El ataque de ira de Jorge Sampaoli: casi se va a las manos por un gesto del entrenador rival y los tuvieron que separar El hecho ocurrió durante el encuentro entre Atlético Mineiro y América Mineiro por el campeonato regional, tras un gol anulado con el VAR. Por + Seguir en







El enojo de Sampaoli contra un gesto de Valentim. Redes sociales

El entrenador Jorge Sampaoli tuvo un ataque de furia con el entrenador rival en un encuentro por el campeonato regional entre Atlético Mineiro y América Mineiro, pero el motivo tuvo que ver con un gesto que pareció malintencionado de parte del brasilero. ¿Qué hizo?

El hecho ocurrió en el estadio Arena Independencia y, durante el descanso del partido, el argentino se cruzó con el entrenador Alberto Valentim y todo podría haber terminado mal, pero tuvo que intervenir una pelea.

El incidente ocurrió luego de la anulación de un gol de Atlético con la intervención del VAR. El score estaba 1-1 y el gol le daba la victoria parcial. El delantero Hulk había convertido, pero lo invalidaron por una falta en ataque. Pero el técnico argentino reclamaba la decisión, por lo que Valentim exigió que entre en su área.

En ese momento, Valentim realizó un gesto con la mano derecha que simulaba la baja estatura del entrenador rival. Ambos empezaron a discutir y tuvieron que ser separados por jugadores y personal de seguridad.

Alberto Valentim treinador do América-MG chamou o argentino Jorge Sampaoli de "baixinho" e o tempo fechou no clássico mineiro.



@tvglobo pic.twitter.com/k2YJIT5Gfk — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 22, 2026 Un miembro del cuerpo técnico de Atlético Mineiro fue expulsado y el clima se volvió tenso. La pelea se llevó a los jugadores. Felipe Melo indicó: “No puedo evitar hacer un comentario sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Atlético Mineiro, que tiene un plantel fuerte y hasta ahora no pudo demostrar el futbol que todo el mundo espera, principalmente yo”.

Y agregó: “Sampaoli, deja de pelear un poco y empezá a concentrarte en los entrenamientos del equipo. Muchas peleas, querés pelear con todos. El partido terminó y querés pelear con el árbitro. Tenés noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganás y querés pelear con el árbitro, con el entrenador rival… Demostrá el gran entrenador que sos. No actúes así porque sos un gran entrenador. Deja de pelear un poco, hacé que el Atlético Mineiro juegue al fútbol, que es lo que esperamos”.