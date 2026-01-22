Puede resultar fundamental en el River de Marcelo Gallardo pero tiene mucho tiempo de recuperación El jugador era una pieza clave del equipo, pero se lesionó a fines de 2025 y todavía no puede entrenar a la par de sus compañeros. El cuerpo médico advirtió que aún le quedan varias semanas de trabajo por delante. Por + Seguir en







Marcelo Gallardo espera recuperar a un jugador clave para River.

Maximiliano Meza, mediocampista de River, es baja por lesión desde el Superclásico del Torneo Clausura que se jugó a principios de noviembre.

El correntino sufrió una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Aunque se sumó a la pretemporada, trabaja diferenciado y mayormente en el gimnasio.

El cuerpo médico estima que recién estaría recuperado a mediados o finales de marzo. El Superclásico del Torneo Clausura 2025 que se jugó a principios de noviembre dejó dos malas noticias para River: una fue el resultado, ya que terminó con victoria 2-0 para Boca, y otra fue la lesión de Maximiliano Meza. El mediocampista es baja desde ese momento y aún le falta mucho tiempo de recuperación.

El correntino de 33 años sufrió una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, por lo que no pudo arrancar el 2026 a la par de sus compañeros. Sin embargo, Marcelo Gallardo decidió sumarlo a la pretemporada, que tuvo una primera etapa en Ezeiza y luego otra en San Martín de los Andes.

La mayor parte del trabajo de Meza se concentró en el gimnasio, donde se ejercitó con aparatos para no perder masa muscular y realizó sesiones de kinesiología específicamente para su rodilla. Solo salió al campo para hacer actividades puntuales, regenerativas o de estiramiento.

Maxi Meza gol Talleres @RiverPlate Según informó La Página Millonaria, el cuerpo médico de River no cree que el jugador pueda volver pronto a las canchas. Por los tiempos estimados en base a su progreso, Meza estaría recién a mitad de su recuperación y le faltarían dos o tres meses más, por lo que Gallardo lo recuperaría a mediados o finales de marzo.

Los números de Maxi Meza en River Maxi Meza llegó a River a mediados de 2024, proveniente del Monterrey de México, y su arribo coincidió con el inicio del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del Millonario. Desde ese momento, jugó 44 partidos, convirtió 7 goles y repartió 4 asistencias.