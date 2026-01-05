Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) informó el calendario de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026, que iniciará el 22 de enero y en el que Estudiantes de La Plata intentará defender el título conseguido en el Clausura 2025.
En su sitio web, la LPF confirmó que el primer partido del Apertura será Aldosivi contra Defensa y Justicia en Mar del Plata, que se llevará adelante el 22 de enero a las 17 por el interzonal. Además, ese día se jugarán otros cuatro encuentros: Unión - Platense y Banfield - Huracán a las 20, mientras que luego se disputará Central Córdoba - Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Instituto - Vélez a las 22:15.
En tal sentido, River debutará contra Barracas Central el 24 de enero a las 17 en el estadio del Guapo y Boca enfrentará a Deportivo Riestra el 25 de enero a las 18:30 en la Bombonera. En tanto, San Lorenzo recibirá a Lanús el 23 de enero a las 17:45 en el Nuevo Gasómetro.
Por su parte, Independiente debutará frente a Estudiantes el 23 de enero a las 20 en Avellaneda, mientras que Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el 24 de enero a las 19:30 en La Plata.
Jueves 22 de enero
Viernes 23 de enero
Sábado 24 de enero
Domingo 25 de enero
Lunes 26 de enero
Martes 27 de enero
Miércoles 28 de enero
Jueves 29 de enero
Sábado 31 de enero
Domingo 1° de febrero
Lunes 2 de febrero
Martes 3 de febrero
Viernes 6 de febrero
Sábado 7 de febrero
Domingo 8 de febrero
Lunes 9 de febrero
Jueves 12 de febrero
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 de febrero
Jueves 19 de febrero
Viernes 20 de febrero
Sábado 21 de febrero
Domingo 22 de febrero
A confirmar
Martes 24 de febrero
Miércoles 25 de febrero
Jueves 26 de febrero
A confirmar
Sábado 28 de febrero
Domingo 1° de marzo
Lunes 2 de marzo
Martes 3 de marzo
Jueves 5 de marzo
Viernes 6 de marzo
Sábado 7 de marzo
Domingo 8 de marzo
Martes 10 de marzo
Miércoles 11 de marzo
Jueves 12 de marzo
Viernes 13 de marzo
Sábado 14 de marzo
Domingo 15 de marzo
Lunes 16 de marzo
Martes 17 de marzo
Viernes 20 de marzo
Sábado 21 de marzo
Domingo 22 de marzo
Lunes 23 de marzo
Miércoles 25 de marzo