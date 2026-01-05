Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River La Liga Profesional de Fútbol informó el calendario de cara al campeonato, que comenzará el 22 de enero. Estudiantes de La Plata buscará defender el título conseguido en el Clausura 2025. Por + Seguir en







El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero. Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) informó el calendario de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026, que iniciará el 22 de enero y en el que Estudiantes de La Plata intentará defender el título conseguido en el Clausura 2025.

En su sitio web, la LPF confirmó que el primer partido del Apertura será Aldosivi contra Defensa y Justicia en Mar del Plata, que se llevará adelante el 22 de enero a las 17 por el interzonal. Además, ese día se jugarán otros cuatro encuentros: Unión - Platense y Banfield - Huracán a las 20, mientras que luego se disputará Central Córdoba - Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Instituto - Vélez a las 22:15.

estudiantes clausura Estudiantes es el último campeón del fútbol argentino. En tal sentido, River debutará contra Barracas Central el 24 de enero a las 17 en el estadio del Guapo y Boca enfrentará a Deportivo Riestra el 25 de enero a las 18:30 en la Bombonera. En tanto, San Lorenzo recibirá a Lanús el 23 de enero a las 17:45 en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, Independiente debutará frente a Estudiantes el 23 de enero a las 20 en Avellaneda, mientras que Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el 24 de enero a las 19:30 en La Plata.

El fixture completo de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026 Fecha 1 Jueves 22 de enero