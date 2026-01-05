5 de enero de 2026 Inicio
Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

La Liga Profesional de Fútbol informó el calendario de cara al campeonato, que comenzará el 22 de enero. Estudiantes de La Plata buscará defender el título conseguido en el Clausura 2025.

El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.

Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) informó el calendario de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026, que iniciará el 22 de enero y en el que Estudiantes de La Plata intentará defender el título conseguido en el Clausura 2025.

En su sitio web, la LPF confirmó que el primer partido del Apertura será Aldosivi contra Defensa y Justicia en Mar del Plata, que se llevará adelante el 22 de enero a las 17 por el interzonal. Además, ese día se jugarán otros cuatro encuentros: Unión - Platense y Banfield - Huracán a las 20, mientras que luego se disputará Central Córdoba - Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Instituto - Vélez a las 22:15.

Estudiantes es el último campeón del fútbol argentino.

En tal sentido, River debutará contra Barracas Central el 24 de enero a las 17 en el estadio del Guapo y Boca enfrentará a Deportivo Riestra el 25 de enero a las 18:30 en la Bombonera. En tanto, San Lorenzo recibirá a Lanús el 23 de enero a las 17:45 en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, Independiente debutará frente a Estudiantes el 23 de enero a las 20 en Avellaneda, mientras que Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el 24 de enero a las 19:30 en La Plata.

El fixture completo de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026

Fecha 1

Jueves 22 de enero

  • 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
  • 20.00 Unión – Platense (Zona A)
  • 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
  • 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

  • 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
  • 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
  • 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
  • 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

  • 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
  • 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
  • 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

  • 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Fecha 2

Lunes 26 de enero

  • 17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

  • 17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
  • 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
  • 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
  • 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

  • 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
  • 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
  • 20.00 River – Gimnasia (Zona B)
  • 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

  • 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 19.15 Lanús – Unión (Zona A)
  • 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
  • 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
  • 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

  • 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
  • 22.00 Talleres – Platense (Zona A)
  • 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

  • 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
  • 19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
  • 21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

  • 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
  • 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
  • 19.45 Tigre – Racing (Zona B)
  • 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero

  • 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
  • 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
  • 21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

  • 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

  • 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
  • 18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
  • 20.00 River – Tigre (Zona B)
  • 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

  • 17.00 Platense – Independiente (Zona A)
  • 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
  • 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
  • 22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

  • 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
  • 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
  • 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

  • 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
  • 21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

  • 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
  • 20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
  • 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

  • 17.30 Banfield – Racing (Zona B)
  • 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
  • 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

  • 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
  • 19.30 Boca – Platense (Zona A)
  • 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
  • 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

  • 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (interzonal)

Jueves 19 de febrero

  • 17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
  • 17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
  • 19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
  • 19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

  • 18.00 Estudiantes – Sarmiento
  • 20.00 Boca – Racing
  • 22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
  • 22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

  • 17.00 Platense – Barracas Central
  • 17.00 Banfield – Newell’s
  • 19.15 Deportivo Riestra – Huracán
  • 21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

  • 18.30 Vélez – River
  • 21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

  • Argentinos – Lanús

Fecha 7

Martes 24 de febrero

  • 17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
  • 19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
  • 22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

  • 17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
  • 17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
  • 19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

  • 17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
  • 17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
  • 19.30 River – Banfield (Zona B)

A confirmar

  • Lanús – Boca (Zona A)
  • Aldosivi – Argentinos (Zona B)

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

  • 17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
  • 22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

  • 17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
  • 19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
  • 19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
  • 21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
  • 21.30 Instituto – Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

  • 17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
  • 19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
  • 19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
  • 21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)

Martes 3 de marzo

  • 19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
  • 19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

  • 18.30 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

  • 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
  • 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
  • 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
  • 22.00 Unión – Talleres (Zona A)
  • 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

  • 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
  • 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
  • 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
  • 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

  • 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
  • 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
  • 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Fecha 10

Martes 10 de marzo

  • 17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
  • 17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
  • 19.45 Independiente – Unión (Zona A)
  • 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

  • 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
  • 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
  • 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
  • 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
  • 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

  • 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
  • 21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

  • 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

  • 17.00 Platense – Vélez (Zona A)
  • 20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

  • 15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
  • 15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
  • 19.45 River – Sarmiento (Zona B)
  • 22.00 Unión – Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

  • 15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
  • 17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 22.15 Instituto – Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

  • 19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
  • 21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

  • 21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
  • 21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

  • 15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
  • 17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
  • 20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
  • 22.15 Belgrano – Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

  • 15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
  • 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
  • 20.00 Boca – Instituto (Zona A)
  • 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
  • 22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

  • 19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
  • 21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

  • 19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)
