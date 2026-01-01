1 de enero de 2026 Inicio
Entrenadores de Primera División 2026: los equipos que cambiaron y quiénes continúan en su cargo

El fútbol argentino se convirtió en el último tiempo en un campeonato de constante movimiento en el banco de suplentes a lo largo de la temporada, ya que cuando los resultados no son los esperados los técnicos son los primeros en dejar su cargo. ¿Qué diferencia habrá en el nuevo año?

Ileana Brandan
A partir del 2026

A partir del 2026, el fútbol argentino tendrá una competencia con 30 equipos en Primera División.

El 2025 terminó siendo otra vez un año con muchísimos movimientos en el banco de suplentes de los clubes de Primera División: al menos 24 entrenadores dejaron sus cargos durante el año en la Liga Profesional, entre despidos, renuncias y cambios de rumbo de los clubes.

La silla eléctrica de técnicos es ya un fenómeno instalado en el fútbol argentino, donde la exigencia de resultados suele traducirse en movimientos frecuentes y en ciclos cortos de gestión. Aunque hubo una notoria rotación otros equipos “resistieron” para apostar a un proyecto a largo plazo.

De cara al 2026, solo cuatro equipos decidieron hacer un cambio de comando en el banco que se registraron en el último tramo del año. Mientras que los otros mantienen los mismos nombres.

Los técnicos que se mantuvieron en el cargo

Estos clubes no hicieron cambios recientes y los entrenadores continuarán al inicio de 2026:

  • Aldosivi: Guillermo Farré
  • Argentinos Juniors: Nicolás Diez
  • Atlético Tucumán: Hugo Colace
  • Banfield: Pedro Troglio
  • Barracas Central: Rubén Darío Insua
  • Belgrano: Ricardo Zielinski
  • Boca: Miguel Ángel Russo llegó en octubre de 2025 tras la salida de Fernando Gago, pero tras su fallecimiento fue Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quien tomó la posta y tras clasificar a la Copa Libertadores continuará en el cargo.
  • Deportivo Riestra: Gustavo Benítez
  • Defensa y Justicia: tras su salida de Newell´s, Mariano Soso fue contratado por el club a mitad de 2025 en lugar de Pablo De Muner.
  • Estudiantes (LP): Eduardo Domínguez
  • Estudiantes (Río Cuarto): Iván Delfino
  • Gimnasia (La Plata): Fernando Zaniratto
  • Gimnasia (Mendoza): Ariel Broggi
  • Independiente: Gustavo Quinteros
  • Independiente Rivadavia (Mendoza): Alfredo Berti
  • Instituto: Daniel Oldrá
  • Lanús: Mauricio Pellegrino
  • Platense: Walter Zunino fue nombrado en noviembre de 2025 en lugar de Cristian “Kily” González quien estuvo en su cargo durante 14 partidos.
  • Racing: Gustavo Costas
  • River: Marcelo Gallardo
  • San Lorenzo: Damián Ayude dirige desde junio de 2025 desde la salida de Miguel Ángel Russo y sigue rumbo a 2026.
  • Sarmiento (Junín): Facundo Sava ocupa el cargo de entrenador desde julio de 2025 cuando reemplazó a Javier Sanguinetti.
  • Talleres: Carlos Tevez: asumió en julio de 2025, después que Diego Cocca renunciara.
  • Tigre: Diego Dabove
  • Unión: Leonardo Madelón
  • Vélez: Guillermo Barros Schelotto empezó su ciclo en marzo de 2025.

Fútbol de Primera: uno por uno, todos los cambios de cara al 2026

Diego Martínez
Diego Martínez vuelve a Huracán tras su paso por Boca y Cerro Porteño.

Diego Martínez vuelve a Huracán tras su paso por Boca y Cerro Porteño.

  • Central Córdoba (SdE): Lucas Pusineri asumió en diciembre de 2025 luego de la salida de Omar De Felippe.
  • Huracán: Diego Martínez reemplazó a Frank Kudelka en diciembre de 2025.
  • Newell’s: la dupla de técnicos Favio Orsi y Sergio Gómez asumió en diciembre de 2025 en reemplazo del interinato de Lucas Bernardi en lugar de Mariano Soso.
  • Rosario Central: Jorge Almirón tomó la conducción en diciembre de 2025 tras la salida de Ariel Holan.

