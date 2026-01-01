Entrenadores de Primera División 2026: los equipos que cambiaron y quiénes continúan en su cargo El fútbol argentino se convirtió en el último tiempo en un campeonato de constante movimiento en el banco de suplentes a lo largo de la temporada, ya que cuando los resultados no son los esperados los técnicos son los primeros en dejar su cargo. ¿Qué diferencia habrá en el nuevo año? Por Ileana Brandan + Seguir en







A partir del 2026, el fútbol argentino tendrá una competencia con 30 equipos en Primera División.

El 2025 terminó siendo otra vez un año con muchísimos movimientos en el banco de suplentes de los clubes de Primera División: al menos 24 entrenadores dejaron sus cargos durante el año en la Liga Profesional, entre despidos, renuncias y cambios de rumbo de los clubes.

La silla eléctrica de técnicos es ya un fenómeno instalado en el fútbol argentino, donde la exigencia de resultados suele traducirse en movimientos frecuentes y en ciclos cortos de gestión. Aunque hubo una notoria rotación otros equipos “resistieron” para apostar a un proyecto a largo plazo.

De cara al 2026, solo cuatro equipos decidieron hacer un cambio de comando en el banco que se registraron en el último tramo del año. Mientras que los otros mantienen los mismos nombres.

Los técnicos que se mantuvieron en el cargo Marcelo Gallardo Claudio Úbeda Estos clubes no hicieron cambios recientes y los entrenadores continuarán al inicio de 2026: