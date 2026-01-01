Entrenadores de Primera División 2026: los equipos que cambiaron y quiénes continúan en su cargo
El fútbol argentino se convirtió en el último tiempo en un campeonato de constante movimiento en el banco de suplentes a lo largo de la temporada, ya que cuando los resultados no son los esperados los técnicos son los primeros en dejar su cargo. ¿Qué diferencia habrá en el nuevo año?
A partir del 2026, el fútbol argentino tendrá una competencia con 30 equipos en Primera División.
El 2025 terminó siendo otra vez un año con muchísimos movimientos en el banco de suplentes de los clubes de Primera División: al menos 24 entrenadores dejaron sus cargos durante el año en la Liga Profesional, entre despidos, renuncias y cambios de rumbo de los clubes.
La silla eléctrica de técnicos es ya un fenómeno instalado en el fútbol argentino, donde la exigencia de resultados suele traducirse en movimientos frecuentes y en ciclos cortos de gestión. Aunque hubo una notoria rotación otros equipos “resistieron” para apostar a un proyecto a largo plazo.
De cara al 2026, solo cuatro equipos decidieron hacer un cambio de comando en el banco que se registraron en el último tramo del año. Mientras que los otros mantienen los mismos nombres.
Los técnicos que se mantuvieron en el cargo
Estos clubes no hicieron cambios recientes y los entrenadores continuarán al inicio de 2026:
Aldosivi: Guillermo Farré
Argentinos Juniors: Nicolás Diez
Atlético Tucumán: Hugo Colace
Banfield: Pedro Troglio
Barracas Central: Rubén Darío Insua
Belgrano: Ricardo Zielinski
Boca: Miguel Ángel Russo llegó en octubre de 2025 tras la salida de Fernando Gago, pero tras su fallecimiento fue Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quien tomó la posta y tras clasificar a la Copa Libertadores continuará en el cargo.
Deportivo Riestra: Gustavo Benítez
Defensa y Justicia: tras su salida de Newell´s, Mariano Soso fue contratado por el club a mitad de 2025 en lugar de Pablo De Muner.
Estudiantes (LP): Eduardo Domínguez
Estudiantes (Río Cuarto): Iván Delfino
Gimnasia (La Plata): Fernando Zaniratto
Gimnasia (Mendoza): Ariel Broggi
Independiente: Gustavo Quinteros
Independiente Rivadavia (Mendoza): Alfredo Berti
Instituto: Daniel Oldrá
Lanús: Mauricio Pellegrino
Platense: Walter Zunino fue nombrado en noviembre de 2025 en lugar de Cristian “Kily” González quien estuvo en su cargo durante 14 partidos.
Racing: Gustavo Costas
River: Marcelo Gallardo
San Lorenzo: Damián Ayude dirige desde junio de 2025 desde la salida de Miguel Ángel Russo y sigue rumbo a 2026.
Sarmiento (Junín): Facundo Sava ocupa el cargo de entrenador desde julio de 2025 cuando reemplazó a Javier Sanguinetti.
Talleres: Carlos Tevez: asumió en julio de 2025, después que Diego Cocca renunciara.
Tigre: Diego Dabove
Unión: Leonardo Madelón
Vélez: Guillermo Barros Schelotto empezó su ciclo en marzo de 2025.
Fútbol de Primera: uno por uno, todos los cambios de cara al 2026
Central Córdoba (SdE): Lucas Pusineri asumió en diciembre de 2025 luego de la salida de Omar De Felippe.
Huracán: Diego Martínez reemplazó a Frank Kudelka en diciembre de 2025.
Newell’s: la dupla de técnicos Favio Orsi y Sergio Gómez asumió en diciembre de 2025 en reemplazo del interinato de Lucas Bernardi en lugar de Mariano Soso.
Rosario Central: Jorge Almirón tomó la conducción en diciembre de 2025 tras la salida de Ariel Holan.