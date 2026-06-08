3 mundiales y 8 inauguraciones: este es el curioso récord que tiene uno de los anfitriones del Mundial 2026

Es el país que más Copas del Mundo albergó y el que más partidos inaugurales jugó.

México romperá un récord en la próxima Copa del Mundo que se va a disputar, en parte, en su territorio. Tras lo que fueron las ediciones de 1970 y 1986, el país norteamericano se va a convertir en el único en recibir tres Mundiales en la historia, dejando atrás a potencias del fútbol como Italia, Francia, Alemania y Brasil con dos.

El Mundial de 1970 marcó un antes y después en la historia de esta competición. Fue la primera Copa del Mundo transmitida en color para gran parte del planeta y la primera con un alcance televisivo verdaderamente global. Además, representó el primer Mundial organizado fuera de Europa y Sudamérica, consolidando la expansión internacional del fútbol. En el plano reglamentario también introdujo novedades trascendentales, como la posibilidad de realizar sustituciones durante los encuentros y el uso de tarjetas amarillas y rojas para sancionar a los jugadores. En materia futbolística, tuvo la brillante actuación de Brasil , una Selección encabezada por Pelé que se destacó por jugar un fútbol muy vistoso que lo llevó a consagrarse campeón tras aplastar 4-1 a Italia en la final.

En 1986 México volvió a recibir una Copa del Mundo por un motivo en particular. Originalmente el torneo iba a disputarse en Colombia , pero problemas económicos y de infraestructura la FIFA decidió cambiar la sede y elegir nuevamente al país azteca, que se convirtió así en el primero en albergar dos Mundiales. Aquella edición quedó asociada a la figura de un solo jugador: Diego Armando Maradona , quien tuvo una de las mejores actuaciones individuales en la historia de este certamen. El tanto a Italia, el “gol del siglo” y la “mano de dios” frente a Inglaterra, el doblete a Bélgica y la asistencia a Burruchaga en la final guiaron a la Albiceleste a ganar su segunda Copa del Mundo.

Diego Armando Maradona Copa del Mundo 1986 Diego Maradona celebrando el título en el Estadio Azteca. FIFA

Qué récord alcanzará México en el Mundial 2026

Además del aspecto organizativo, México es el país que más partidos inaugurales jugó en la historia del certamen con un total de 7, cifra que subirá a 8 este año ya que se enfrentará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. La primera vez fue en la edición pionera de esta competición, en Uruguay 1930, donde enfrentó a Francia y perdió por 4-1.

Desde 1950 hasta 1962 México jugó el partido inaugural en todas las ediciones, cabe aclarar que en aquellas épocas se solían jugar varios partidos en simultáneo para dar inicio a la competencia y no uno solo como en la actualidad. En 1950 cayó 4 a 0 contra Brasil, en 1954 volvió a jugar contra la Canarinha y perdió 5-0. En 1958 sufrió un 3-0 por parte de Suecia y en 1962 cayó nuevamente ante la Verdeamarela por 2-0.

México 1970 México 0-0 URSS, partido inaugural del Mundial de 1970 TUDN

A partir del Mundial de 1966 empezó a jugarse un único partido inaugural y México volvió a protagonizarlo en 1970 por ser anfitrión, aquella vez empató sin goles ante la Unión Soviética. Tuvo que esperar 40 años para disputar nuevamente este tipo de duelo y fue con igualdad 1-1 ante Sudáfrica en 2010. Curiosamente, este partido se repetirá en pocos días para dar inicio a la Copa del Mundo de este año.