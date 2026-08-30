¿Fin del sueño? Barcelona incorporó a Gabriel Jesus y a Julián Alvarez se le cierran las puertas

El delantero brasileño llegará desde Arsenal por 10 millones de euros más bonus. La operación prácticamente cierra la puerta al argentino, que era el principal objetivo del equipo catalán, mientras Atlético de Madrid mantiene una postura firme sobre su salida.

La operación prácticamente cierra la puerta al argentino, que era el principal objetivo del equipo catalán, mientras Atlético de Madrid mantiene una postura firme sobre su salida.

Barcelona avanzó por Gabriel Jesus y acordó la incorporación del delantero brasileño, una operación que deja a Julián Alvarez cada vez más lejos de cumplir su sueño de vestir la camiseta del club catalán. El atacante de Arsenal llegará a cambio de 1 0 millones de euros más bonus y, si supera la revisión médica prevista para este lunes, se convertirá en nuevo jugador del conjunto español.

La llegada del brasileño se produjo luego de que Barcelona no pudiera destrabar la negociación por Julián . El Atlético de Madrid se negó a vender al argentino a un rival directo de LaLiga y estableció una cotización cercana a los 150 millones de euros para desprenderse del delantero.

Como el mercado de pases de España e Inglaterra cerrará el martes a la medianoche, el margen para que Julián cambie de club es cada vez menor. Arsenal aparece como la única alternativa que el Atlético estaría dispuesto a analizar, aunque el campeón del mundo en Qatar 2022 no tendría como prioridad esa posibilidad.

El delantero argentino tenía como principal objetivo pasar a Barcelona, pero esa opción quedó prácticamente descartada con el acuerdo alcanzado por Gabriel Jesus. Ante este escenario, todo indica que continuará bajo las órdenes de Diego Simeone.

Julián regresó este domingo a los entrenamientos del Atlético después de varios días apartado por una indisposición. El viernes había trabajado de manera individual y el sábado quedó fuera de la convocatoria para el triunfo 3-1 ante Sevilla.

En la práctica de este domingo, el argentino trabajó con normalidad junto al resto del plantel y compartió algunos ejercicios con Cristian Romero, su compañero en la Selección argentina. Simeone también tuvo contacto con el delantero durante el entrenamiento y destacó una de sus asistencias.

Desde la dirigencia del Atlético habían insistido en que la ausencia de Julián frente al Sevilla se debió exclusivamente al cuadro que había sufrido durante la semana. Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino, había señalado que el club tenía un plan definido con el atacante y esperaba volver a contar con él rápidamente.

Ahora, el próximo partido del Atlético será el sábado ante Athletic Club, en San Mamés, cuando el mercado de pases ya haya finalizado. Para que Julián no continúe en Madrid, Arsenal debería presentar una oferta cercana a los 150 millones de euros y, además, convencer al futbolista.