Preocupación por Julián Álvarez: volvió a ausentarse a las prácticas de Atlético Madrid y su futuro es incierto

La situación de Julián Álvarez en Atlético Madrid sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el delantero vuelva a ausentarse a los entrenamientos por tercera jornada consecutiva y quede descartado para el duelo ante el Sevilla por La Liga de España. El conflicto se inició cuando el jugador dio a conocer durante el Mundial 2026 sus intenciones de ser transferido al Barcelona y generó el descontento de la directiva colchonera, que tiene decidido no venderlo con el club Culé.
Según informó el conjunto español, la ausencia del futbolista de la Selección argentina a las prácticas se debió a "una indisposición" y estaba autorizada. Por su parte, el entrenador Diego Simeone habló en conferencia de prensa y aseguró: "Cuando vuelva, le daremos todo para que se siente importante".
Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid.
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“Entiendo que sus preguntas van a ir en su mayoría con lo que pasa con Julián, e club fue contundente y claro y con lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo, ayudarlo para que sea el jugador importantísimo que es para nosotros. Centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla, no va a estar mañana y nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos con una confianza muy alta”, afirmó el Cholo.
En referencia a la situación de Julián Álvarez, sentenció: “Cuando vuelva, le daremos todo para que se siente importante. En la vida se puede revertir todo, mientras tengamos salud”.
Atlético de Madrid decidió no vender a Julián Álvarez a Barcelona: qué opciones tiene el delantero
El Atlético de Madrid marcó una postura tajante sobre el futuro de Julián Álvarez tras publicar un duro comunicado redactado por su Consejo de Administración. De forma unánime, la dirigencia respaldó la decisión de rechazar cualquier tipo de negociación con el Barcelona para el traspaso del delantero argentino.
A través de la nota oficial, la entidad madrileña aclaró su predisposición al mercado, pero fijó límites éticos claros: “El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”.
Acto seguido, apuntaron contra el club catalán: “Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos”.
En consecuencia, el Colchonero le cerró definitivamente la puerta al traspaso de la Araña hacia la institución presidida por Joan Laporta. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”, sentenció el texto institucional. Esta tajante definición se da en un contexto de tensión, en el que el futbolista mantiene sus intenciones de vestir la camiseta azulgrana mientras el club de Madrid se niega a facilitarle la salida rumbo a un rival directo.