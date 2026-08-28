Preocupación por Julián Álvarez: volvió a ausentarse a las prácticas de Atlético Madrid y su futuro es incierto El delantero no se hizo presente en los entrenamientos de cara al duelo ante Sevilla. Según informó el club, fue debido a "una indisposición". "Cuando vuelva, le daremos todo para que se siente importante", señaló el entrenador Diego Simeone en conferencia de prensa. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez no fue convocado para el partido del sábado.

La situación de Julián Álvarez en Atlético Madrid sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el delantero vuelva a ausentarse a los entrenamientos por tercera jornada consecutiva y quede descartado para el duelo ante el Sevilla por La Liga de España. El conflicto se inició cuando el jugador dio a conocer durante el Mundial 2026 sus intenciones de ser transferido al Barcelona y generó el descontento de la directiva colchonera, que tiene decidido no venderlo con el club Culé.

Según informó el conjunto español, la ausencia del futbolista de la Selección argentina a las prácticas se debió a "una indisposición" y estaba autorizada. Por su parte, el entrenador Diego Simeone habló en conferencia de prensa y aseguró: "Cuando vuelva, le daremos todo para que se siente importante".

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid. Redes sociales “Entiendo que sus preguntas van a ir en su mayoría con lo que pasa con Julián, e club fue contundente y claro y con lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo, ayudarlo para que sea el jugador importantísimo que es para nosotros. Centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla, no va a estar mañana y nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos con una confianza muy alta”, afirmó el Cholo.

En referencia a la situación de Julián Álvarez, sentenció: “Cuando vuelva, le daremos todo para que se siente importante. En la vida se puede revertir todo, mientras tengamos salud”.

Atlético de Madrid decidió no vender a Julián Álvarez a Barcelona: qué opciones tiene el delantero El Atlético de Madrid marcó una postura tajante sobre el futuro de Julián Álvarez tras publicar un duro comunicado redactado por su Consejo de Administración. De forma unánime, la dirigencia respaldó la decisión de rechazar cualquier tipo de negociación con el Barcelona para el traspaso del delantero argentino.