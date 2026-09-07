8 de septiembre de 2026 Inicio
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Malvinas: el funcionario israelí que respaldó a la Argentina propuso expulsar a casi dos millones de palestinos de Gaza

Itamar Ben Gvir, el mismo ministro que le reclamó a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre las islas, es el autor de un plan para desplazar a 1.860.000 gazatíes en siete años.

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Itamar Ben Gvir es líder del partido ultraderechista Hogar Judío.

Itamar Ben Gvir es líder del partido ultraderechista Hogar Judío.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional este lunes, luego de pedirle al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y que aplique sanciones a Gran Bretaña por lo que calificó como una ocupación ilegal. El pedido llegó en medio de una escalada diplomática entre Israel y el Reino Unido, después de que Londres anunciara un giro hacia posiciones más cercanas a la causa palestina.

"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino", escribió Ben Gvir en su cuenta de X. El funcionario también cuestionó las perforaciones petroleras británicas en la zona, en referencia al proyecto Sea Lion, en el que participa la empresa israelí Navitas Petroleum.

Pero Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Hogar Judío y uno de los ministros más influyentes del gabinete israelí, es también el autor de un ambicioso plan para expulsar de la Franja de Gaza a casi dos millones de personas en un plazo de siete años.

El proyecto, llamado "Desconexión 710", fue presentado semanas atrás en una conferencia de prensa y contempla desplazar a 250.000 habitantes en el primer año, a 1.110.000 en tres años y a 1.860.000 en siete.

El plan de Ben Gvir para expulsar a casi dos millones de palestinos de Gaza

Según explicó el propio ministro, la iniciativa le daría prioridad a la salida de familias completas y exigiría el aval de un país de acogida dispuesto a recibirlas en su territorio. El proyecto también prevé distintas vías migratorias para los gazatíes y una asignación económica que se pagaría durante los primeros 24 meses fuera de la Franja. "Déjenlos emigrar. Es posible. Es realista. Está en nuestras manos. Está dentro de nuestras habilidades", aseguró Ben Gvir.

El ministro reveló además que existen países dispuestos a recibir migrantes a cambio de un beneficio económico. "Hay países que informaron al Estado de Israel que están dispuestos a aceptar (a los palestinos que salen de Gaza) a cambio de presupuestos, dinero y otras cosas que pidieron al Estado de Israel", explicó.

Ben Gvir aclaró que la propuesta no busca separar núcleos familiares: "La familia permanece unida. No tenemos intención de separar familias. Al contrario, deberían mudarse juntos, permanecer juntos y vivir juntos".

De acuerdo con los cálculos oficiales, la inversión inicial rondaría los tres millones de euros, con un marco de financiación adicional de casi 15 millones de euros condicionado a la participación internacional y a los acuerdos que se logren con los países receptores.

"El lugar está destruido, distritos enteros han desaparecido", dijo uno de los palestinos que volvió a Gaza.

Ben Gvir sostuvo que su propuesta ganó legitimidad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera a comienzos de 2025 la idea de reubicar a los habitantes de Gaza como posible salida al conflicto con Israel.

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