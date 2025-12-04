4 de diciembre de 2025 Inicio
Dybala vuelve a lo clásico: la campera vintage que se robó las miradas de su nuevo look

El delantero de la Roma deslumbró con un outfit que combina el estilo retro con toques modernos. Demostró que la ropa deportiva también puede ser elegante.

Dybala deslumbró con un look retro.

  • Paulo Dybala fue el protagonista del lanzamiento de una nueva línea de ropa deportiva.
  • El delantero cordobés marcó tendencia con un look retro y cómodo, pero a la vez distinguido.
  • Usó una remera blanca básica de cuello redondo.
  • La prenda destacada fue una campera vintage de color azul marino intenso, con cierre frontal y detalles en blanco.

Roma es una de las capitales de la moda europea, y los futbolistas que juegan en Italia suelen lucir las últimas tendencias. Es el caso de Paulo Dybala, delantero de la Roma de la Serie A, quien se robó todas las miradas con una campera vintage.

El cordobés compartió en sus redes sociales la presentación de una nueva línea de ropa deportiva, y deslumbró con un look deportivo que fusionó el estilo retro con toques modernos. Como base del outfit eligió una remera blanca de corte clásico, con un cuello redondo y ajustado.

Pero la prenda que realmente llamó la atención fue una campera con cierre frontal, de corte ajustado y a la vez cómodo. Aunque predomina el color azul marino oscuro, los detalles de las mangas y el cuello tipo chomba son de color blanco. También lució tres franjas blancas en los hombros y el icónico logo de la marca deportiva.

Paulo Dybala look

Walter Samuel habló sobre el futuro de Dybala en la Selección Argentina

Paulo Dybala fue decisivo en la tanda de penales con la que la Selección argentina ganó su primera Copa del Mundo después de 36 años. Sin embargo, en los últimos meses se perdió varias convocatorias por lesiones y surgieron dudas sobre su futuro de cara al Mundial de 2026.

Lionel Scaloni ya está pensando en la lista definitiva y, hoy por hoy, el delantero de la Roma parece estar más afuera que adentro. Actualmente se está poniendo a punto desde lo físico y retomó la actividad tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda a principios de noviembre.

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico albiceleste, habló sobre el tema en una entrevista con Sky Sport. "¿Dybala y Matías Soulé con la Selección argentina? No le cerramos la puerta a nadie. Veremos qué decide el seleccionador en los próximos meses de cara al Mundial", sostuvo.

