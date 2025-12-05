El look casual chic de Nicolás Otamendi que es tendencia: comodidad y oscuridad El defensor del Benfica y la Selección argentina mostró parte de su intimidad en redes sociales. Entre sus fotos, se destacó un outfit urbano que combinó lo retro con lo moderno. Por + Seguir en







Nicolás Otamendi marcó tendencia con un look oversize. Instagram @nicolasotamendi30

Nicolás Otamendi compartió varias fotos de su rutina en Lisboa.

Entre ellas, publicó una selfie con un look casual chic y toques urbanos.

Usó una remera oversize negra con un llamativo estampado de águila.

Para la parte inferior, eligió unos pantalones holgados de color gris oscuro. Nicolás Otamendi comparte muchos momentos de su vida en redes sociales, desde los partidos con el Benfica y la Selección argentina hasta sus días de descanso en Lisboa. Entre las muchas fotos que subió a Instagram, se destacó un look casual chic muy cómodo que es tendencia.

El defensor se sacó una selfie donde lució una remera oversize de color negro, con un estampado en el pecho que incluía un águila estilizada y un texto en tonos dorados y rojos para darle un toque retro y audaz. El corte holgado de la camiseta aportó comodidad y un aire descontracturado, ideal para looks urbanos.

La combinó con unos pantalones holgados de color gris oscuro que reforzaron el estilo utilitario y moderno del outfit. El tono neutro equilibró el impacto visual de la remera para crear un contraste armonioso. Por último, completó el outfit con unas zapatillas blancas de estilo clásico, un básico que nunca falla.

Nicolás Otamendi look Instagram @nicolasotamendi30 Otamendi eligió quién será el campeón de la Fórmula 1 El campeonato de Fórmula 1 está en plena etapa de definición. El Gran Premio de Abu Dhabi será la última carrera de la temporada y todos quieren saber qué piloto se quedará con el título. En ese contexto, Nicolás Otamendi sorprendió al pronosticar quién será el campeón de la máxima categoría del automovilismo.

Para subirse a la expectativa, el Benfica compartió un video en redes sociales en el que le pidió a jugadores y cuerpo técnico que nombraran a sus candidatos. El entrenador José Mourinho apostó por el actual campeón, Max Verstappen; otros optaron por Lando Norris y Oscar Piastri, los otros dos pilotos con chances.

Sin embargo, el defensor argentino se salió totalmente de esta lógica (y de la propia tabla de posiciones de la Fórmula 1) y eligió a Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien no sumó puntos en lo que va de la temporada. Sin dudas, un gesto simbólico de apoyo hacia un compatriota que también compite en la élite.