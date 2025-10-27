Barracas Central - Boca, por el Torneo Clausura: hora, televisión y TV El Xeneize irán en busca de una victoria ganar para meterse entre los ocho mejores, pero también para sumar para la Tabla Anual. En cuanto al armado del equipo, Claudio Úbeda, tendrá que hacer un cambio obligatorio. Por







Boca jugará ante Barracas Central, partido suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo Marcelo Endelli/Getty Images

Boca jugará este lunes en condición de visitante frente a Barracas Central, en el choque postergado en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, debido a la muerte de Miguel Ángel Russo. El Xeneize deberá sumar de a tres no solo para buscar el pase a los octavos de final del torneo, sino para sumar unidades en la Tabla Anual. Por su parte, el Guapo también deberá buscar una victoria para mantenerse en zona de playoffs.

El conjunto que dirige Claudio Úbeda llega a este partido tras perder 2-1 con Belgrano, resultado que complicó su clasificación a la Copa Libertadores. En el Torneo Clausura, se ubica décimo en la Zona A, aunque un triunfo lo podría colocar tercero y un empate quinto.

En la Tabla anual, suma 50 puntos y ocupa el quinto lugar, detrás de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, y una victoria lo devolvería al segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

Para el armado del equipo, Úbeda deberá realizar un cambio obligado, ya que no contará con Rodrigo Battaglia por un desgarro y su lugar sería ocupado por Milton Delgado. Además, el chileno Williams Alarcón ingresaría por Brian Aguirre en el mediocampo derecho, mientras que el uruguayo Edinson Cavani sigue lesionado y quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo.

Por su parte, el equipo de Rubén Insúa atraviesa su peor racha del Clausura: no gana desde el 29 de agosto ante Newell’s, acumulando una derrota y cuatro empates consecutivos.