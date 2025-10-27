27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Expertos en longevidad revelaron los 3 hábitos que tienen las personas que viven más años

Investigadores identificaron algunas prácticas que permiten que se pueda vivir más y mejor.

Por
La actividad física

La actividad física, la alimentación equilibrada y el propósito vital son la base de una vida larga y plena.

Freepik
  • Investigadores en longevidad identificaron tres hábitos clave que comparten las personas con vidas más largas y saludables.
  • Mantener un propósito vital, alimentarse con frutas y verduras, y moverse diariamente son los pilares para envejecer con bienestar.
  • Los estudios realizados en las llamadas “zonas azules” del mundo revelan que el estilo de vida influye más que la genética.
  • Caminar, reducir el estrés y establecer pequeñas metas cotidianas son prácticas simples que contribuyen a prolongar la esperanza de vida.
La actividad física favorece la memoria y la salud cerebral.
Te puede interesar:

El ejercicio físico sencillo que con solo 20 minutos ayuda a mejorar la memoria en poco tiempo

El deseo de alcanzar una vida larga y saludable va mucho más allá de los genes. Cada vez más estudios confirman que las rutinas cotidianas y la forma en que se afronta el paso del tiempo pueden marcar la diferencia entre envejecer bien o no.

De acuerdo con los expertos en longevidad, las personas que logran superar el siglo de vida suelen tener algo en común: hábitos conscientes que fortalecen tanto el cuerpo como la mente. Estas conclusiones surgen del trabajo de investigadores como Dan Buettner y Sam Skemp, quienes estudiaron comunidades de distintas partes del mundo conocidas como “zonas azules”, donde los habitantes registran las tasas más bajas de enfermedades crónicas.

El análisis, publicado en el American Journal of Lifestyle Medicine, demostró que la clave no está solo en la genética, sino en la forma de vivir. Esta incluye la posibilidad de moverse de manera constante, alimentarse con productos naturales y mantener un propósito vital. Estos factores mezclados potencian la longevidad y la calidad de vida de manera significativa.

Verduras, legumbres, dieta vegetariana

Cuáles son los 3 hábitos que tienen las personas que potenciaron su longevidad

Deborah Kado, codirectora del Stanford Longevity Center, señaló que los tres pilares para vivir más años son: tener un propósito claro en la vida, seguir una dieta rica en frutas y verduras, y mantenerse en movimiento mientras se trabaja en la postura y el equilibrio.

En cuanto al primer punto, en las zonas azules, el ejercicio no se concibe como una obligación, sino como parte del día a día. Sus habitantes caminan largas distancias, cultivan la tierra o se desplazan a pie para realizar sus tareas. Según la entrenadora Marjorie Jaffe, “caminar es el mejor ejercicio” porque mantiene activo el sistema cardiovascular y fortalece el cuerpo sin necesidad de rutinas exigentes. Integrar pequeños paseos diarios puede marcar una gran diferencia en la salud a largo plazo.

Jubilado viajando

En cuanto a la alimentación, sostiene que la nutrición es otro pilar central. Las personas más longevas suelen basar su dieta en alimentos naturales y de origen vegetal. Consumir frutas y verduras todos los días, acompañadas de proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos integrales, es una práctica común en estas regiones. La clave está en la variedad y en la moderación, priorizando comidas caseras y evitando los ultraprocesados.

Por último, no estresarse es fundamental. Los expertos coinciden en que el bienestar emocional tiene un peso enorme en la esperanza de vida. Desconectarse de las preocupaciones, practicar actividades relajantes o compartir tiempo con amigos y familiares ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente. Tener metas, aunque sean pequeñas, brinda motivación y sentido a la rutina. Puede tratarse de aprender algo nuevo, planificar un viaje o disfrutar de un hobby

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los especialistas aconsejan limitar su consumo y adoptar alternativas naturales para cuidar la digestión.

Esto le pasa al cuerpo si masticás chicle todos los días: no lo vas a poder creer

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social.

Este cardiólogo experto en longevidad reveló el secreto de quienes viven muchos años

Este ejercicio trabaja los músculos de glúteos y piernas.

El ejercicio corto y sencillo para tener los glúteos de acero: se puede hacer en casa

Estos pilares influyen directamente sobre el bienestar mental y físico.

Cuáles son las tres claves psicológicas para beneficiar la longevidad según expertos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Rating Cero

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.
play

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

El frasco, diseñado con forma de estrella azul, se convirtió en un ícono de la perfumería contemporánea.

Este es el perfume favorito de Charlotte Caniggia: cuánto sale

Mauro Icardi busca reconectar con sus hijas tras la postura de Wanda Nara.

Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas: "Papá va a estar muy pronto..."

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum el próximo 4 de noviembre

Tras 10 años, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio: cuándo saldrá "El Regreso"

últimas noticias

Javier Fernández Lima aseguró que necesita justicia para su familia.

La familia de Diego Fernández Lima apelará el sobreseimiento de Cristian Graf: "La Justicia nos abandonó"

Hace 27 minutos
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

Hace 33 minutos
Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje"

Hace 44 minutos
Cómo se formó el lago más profundo de América.

¿Sabías que Argentina tiene el lago más profundo de América? Cuál es

Hace 44 minutos
play
De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

Hace 46 minutos