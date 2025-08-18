Fue verdugo de Boca, se retiró y ahora nadie sabe sobre él Brilló en Europa y fue el héroe de una Copa Intercontinental, pero colgó los botines en una liga poco conocida con apenas 32 años. Hoy, alejado de los flashes, sigue vinculado al fútbol. Por







El futbolista enfrentó a Boca en 2001 con la camiseta del Bayern Múnich. Redes sociales

Lejos de los flashes y los eventos internacionales, muchos exfutbolistas eligen retirarse del foco tras colgar los botines y llevar vidas tranquilas en sus países de origen. Este es el caso de un jugador que se hizo famoso a nivel mundial como verdugo de Boca, pero ahora casi nadie sabe sobre él.

Se trata del defensor ghanés Samuel Kuffour, quien convirtió el gol con el que Bayern Múnich le arrebató la Copa Intercontinental 2001 al Xeneize. También ganó seis títulos de Bundesliga y representó a su Selección en el Mundial de Alemania 2006. Tras su retiro, prácticamente desapareció del ojo público.

Los últimos años de su carrera estuvieron marcados por la trágica muerte de su hija de 15 meses, quien se ahogó en una pileta en 2003. Kuffour volvió a Ghana y se retiró con apenas 32 años, pero no se alejó del fútbol, ya que se dedicó a la gestión deportiva de varios clubes e incluso presidió la Asociación de Futbolistas.

También se ha desempeñado como analista y comentarista deportivo en la cadena SuperSports, la más grande de África. El vínculo con el Bayern sigue vigente: participó de giras con leyendas del club, en febrero de este año acudió a los festejos por el 125° aniversario y su hijo, nacido en 2022, lleva el nombre Munich.

Samuel Kuffour, Bayern Munich Redes sociales El paso de Samuel Kuffour por el fútbol Samuel Kuffour empezó a jugar al fútbol en clubes de barrio de Kumasi, su ciudad natal en Ghana, hasta que a los 15 años fue fichado por el Torino. Sin embargo, no terminó de amoldarse al club y en 1993 fue traspasado al Bayern Múnich. Durante tres temporadas jugó a préstamo en el Núremberg.

En 1996 volvió al Bayern y tuvo la mejor etapa de su carrera: ganó seis Bundesligas, jugó la final de la Champions League 1999 contra el Manchester United y convirtió el gol de la victoria ante Boca para quedarse con la Copa Intercontinental 2001. Dejó el club en 2005; pasó por Roma, Livorno y Ajax antes de volver al Asante Kotoko de su país y retirarse en 2009. En paralelo, representó a la Selección de Ghana en el Mundial de Alemania 2006 y en cinco Copas Africanas de Naciones (1996, 1998, 2000, 2002 y 2006).