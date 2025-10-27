27 de octubre de 2025 Inicio
¿Sabías que Argentina tiene el lago más profundo de América? Cuál es

Un reciente estudio científico confirmó que un lago en Santa Cruz es el más profundo del continente americano.

Cómo se formó el lago más profundo de América.

Cómo se formó el lago más profundo de América.

  • El Lago Viedma, ubicado en la provincia de Santa Cruz, alcanza 900 metros de profundidad.
  • Se convirtió en el lago más profundo de América y el quinto más profundo del mundo.
  • El hallazgo fue posible gracias a un estudio conjunto entre científicos argentinos y chilenos.
  • Su formación está ligada a la erosión glaciar ocurrida hace miles de años.
Argentina vuelve a destacarse por su riqueza natural con un descubrimiento que sorprende incluso a los expertos. Un estudio reciente reveló que el Lago Viedma, en el sur del país, es el más profundo de América, con una profundidad máxima de 900 metros, superando ampliamente a otros grandes lagos del continente.

El hallazgo fue realizado por investigadores del Centro Internacional de las Ciencias de la Tierra (CICyTTP-CONICET) y la Universidad de Chile, quienes lograron medir zonas hasta ahora inexploradas del lago. La investigación se llevó a cabo en el Parque Nacional Los Glaciares, una de las áreas naturales más emblemáticas de la provincia de Santa Cruz.

Con esta nueva información, el Lago Viedma se ubica entre los cinco lagos más profundos del planeta, detrás de gigantes como el Lago Baikal (Asia) y el Lago Vostok (Antártida). El descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre la geografía patagónica, sino que también ofrece nuevas perspectivas sobre los procesos glaciares que moldearon el paisaje austral.

Así se formó el lago más profundo de América

Según el equipo del CONICET, el Lago Viedma se originó por la acción erosiva de los glaciares que dominaron la región durante miles de años. A lo largo de al menos un millón de años, estos cuerpos de hielo se expandieron y contrajeron repetidamente, modelando el terreno y excavando profundas cuencas en su retroceso.

La investigadora María Gabriela Lenzano, especialista del CONICET, explicó que el lago actual es el resultado de ese proceso natural: al retroceder los glaciares luego de la última gran glaciación, hace unos 18.000 años, dejaron a su paso una serie de grandes lagos patagónicos, entre ellos el Viedma. Su profundidad se debe a la enorme fuerza con la que el hielo erosionó el suelo rocoso durante milenios.

El estudio más reciente permitió explorar zonas que habían estado cubiertas por el glaciar Viedma hasta hace poco tiempo. Gracias al retroceso del hielo, los investigadores pudieron realizar un levantamiento batimétrico detallado y comprobar que el fondo del lago alcanza los 650 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en un fenómeno geológico único en toda América.

