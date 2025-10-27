27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje"

El jefe de Gabinete señaló que "la oposición tiene que aprender" del resultado para poder avanzar hacia una "democracia madura". "No es un cheque en blanco, sino un apoyo muy importante para la etapa que viene", sostuvo.

Por
Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

X @GAFrancosOk

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales señaló que, así como "la gente entendió el mensaje", la oposición "tiene que aprender" del resultado para poder seguir avanzando en las reformas.

Para Santilli, el resultado obliga a tener mucha más responsabilidad.
Te puede interesar:

Tras la victoria en Provincia, Santilli confirmó que cumplirá la promesa de pelarse

Para el funcionario, el triunfo del oficialismo demuestra "una madurez impresionante" de los votantes. "La oposición tiene que aprender de esto. La gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición también lo entienda, para que ingresemos en una democracia madura en la que podamos conversar y discutir", sostuvo este lunes.

En diálogo con Radio con Vos, Francos señaló que el triunfo con más del 40% de los votos a nivel nacional "no es un cheque en blanco, sino un apoyo muy importante para la etapa que viene". De todas maneras aclaró que, más allá de buscar consensos, "la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y él ha fijado un rumbo que, hasta ahora, viene dando señales de que no se ha equivocado".

"De esta elección todos debemos haber aprendido, los gobernadores y los legisladores, porque no escapa a nadie que en este último tiempo hemos sido bombardeados. Todos intentaban pegarnos en uno de los elementos fundamentales del Gobierno, que es el equilibrio fiscal", afirmó.

Sobre las leyes vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso, como la emergencia pediátrica y en discapacidad, Francos advirtió que "por más leyes que se sancionen, si no se tienen lo recursos y no se dice de dónde salen los fondos, es imposible".

"Debemos modificar la Ley de Contrato de Trabajo y las leyes tributarias. En eso está trabajando el Consejo de Mayo, con el que ya hemos tenido muchas reuniones, y vamos a presentar las propuestas en diciembre, para que sean tratadas en un Congreso con una composición diferente", anticipó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Libertad Avanza se impuso en diez partidos del AMBA, de los cuales había perdido en siete en las elecciones provinciales de septiembre.

Elecciones 2025: tras haber perdido en septiembre, La Libertad Avanza dio vuelta el resultado en 7 municipios del AMBA

Javier Milei anticipó que los cambios en el Gabinete serán a partir del 10 de diciembre.

Milei dilata los cambios en el Gabinete, pero adelantó que serán "a la luz del nuevo Congreso"

play

Trump felicitó a Milei por el triunfo en las elecciones legislativas: "Nuestra confianza estaba justificada"

Provincia por provincia, así fue el resultado. 

Elecciones legislativas: los resultados provincia por provincia

play

La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional

play

Milei convocó a los gobernadores a discutir acuerdos y anticipó: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"

Rating Cero

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.
play

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

El frasco, diseñado con forma de estrella azul, se convirtió en un ícono de la perfumería contemporánea.

Este es el perfume favorito de Charlotte Caniggia: cuánto sale

Mauro Icardi busca reconectar con sus hijas tras la postura de Wanda Nara.

Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas: "Papá va a estar muy pronto..."

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum el próximo 4 de noviembre

Tras 10 años, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio: cuándo saldrá "El Regreso"

últimas noticias

Javier Fernández Lima aseguró que necesita justicia para su familia.

La familia de Diego Fernández Lima apelará el sobreseimiento de Cristian Graf: "La Justicia nos abandonó"

Hace 39 minutos
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

Hace 45 minutos
Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje"

Hace 56 minutos
Cómo se formó el lago más profundo de América.

¿Sabías que Argentina tiene el lago más profundo de América? Cuál es

Hace 56 minutos
play
De qué se trata esta imperdible película de Netflix.

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

Hace 58 minutos