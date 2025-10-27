Guillermo Francos celebró el triunfo de LLA: "La gente entendió el mensaje" El jefe de Gabinete señaló que "la oposición tiene que aprender" del resultado para poder avanzar hacia una "democracia madura". "No es un cheque en blanco, sino un apoyo muy importante para la etapa que viene", sostuvo. Por







Francos insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal. X @GAFrancosOk

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales señaló que, así como "la gente entendió el mensaje", la oposición "tiene que aprender" del resultado para poder seguir avanzando en las reformas.

Para el funcionario, el triunfo del oficialismo demuestra "una madurez impresionante" de los votantes. "La oposición tiene que aprender de esto. La gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición también lo entienda, para que ingresemos en una democracia madura en la que podamos conversar y discutir", sostuvo este lunes.

En diálogo con Radio con Vos, Francos señaló que el triunfo con más del 40% de los votos a nivel nacional "no es un cheque en blanco, sino un apoyo muy importante para la etapa que viene". De todas maneras aclaró que, más allá de buscar consensos, "la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y él ha fijado un rumbo que, hasta ahora, viene dando señales de que no se ha equivocado".

"De esta elección todos debemos haber aprendido, los gobernadores y los legisladores, porque no escapa a nadie que en este último tiempo hemos sido bombardeados. Todos intentaban pegarnos en uno de los elementos fundamentales del Gobierno, que es el equilibrio fiscal", afirmó.

Sobre las leyes vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso, como la emergencia pediátrica y en discapacidad, Francos advirtió que "por más leyes que se sancionen, si no se tienen lo recursos y no se dice de dónde salen los fondos, es imposible".

"Debemos modificar la Ley de Contrato de Trabajo y las leyes tributarias. En eso está trabajando el Consejo de Mayo, con el que ya hemos tenido muchas reuniones, y vamos a presentar las propuestas en diciembre, para que sean tratadas en un Congreso con una composición diferente", anticipó.