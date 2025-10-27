Murió Björn Andrésen, el chico "más bello del mundo" y protagonista de "Muerte en Venecia" El actor y músico sueco falleció a los 70 años, a los 15 años saltó a la fama por protagonizar una película dirigida por Luchino Visconti. Tiempo después, el artista aseguró que ese film le arruinó la vida: "Me sentí como un animal exótico en una jaula".







Tenía 15 años cuando protagonizó "Muerte en Venecia".

El cine está de luto tras conocerse la muerte de Björn Andrésen, conocido por ser el chico "más bello del mundo" y protagonista de "Muerte en Venecia". El actor y músico sueco falleció a los 70 años, por el momento, su familia no dio a conocer las causas.

La noticia de su muerte se dio a conocer hoy por el periódico sueco Dagens Nyheter, junto al cineasta Kristian Petri, codirector del documental "El chico más bello del mundo" de 2021 protagonizado por el artista. Sin embargo, Andrésen falleció el sábado pasado.

Björn saltó a la fama a los 15 años, tras ser adelantado por su abuela para protagonizar la película del director Luchino Visconti, "Muerte en Venecia". Durante el entreno del film de 1971 en el festival de Cannes, Visconti aseguró que "no tuve dudas de que era él", al verlo por primera vez.

Embed - El chico más bello del mundo. Tráiler oficial

Sin embargo, la experiencia de Andrésen dentro y fuera del set fue traumática, tiempo después contó que el director italiano lo había llevado a un club nocturno gay a los 16 años, y que por la forma en que lo trataron siempre se sentía "muy incómodo". "Fue el primero de muchos encuentros de este tipo", confesó.