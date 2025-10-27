El cine está de luto tras conocerse la muerte de Björn Andrésen, conocido por ser el chico "más bello del mundo" y protagonista de "Muerte en Venecia". El actor y músico sueco falleció a los 70 años, por el momento, su familia no dio a conocer las causas.
La noticia de su muerte se dio a conocer hoy por el periódico sueco Dagens Nyheter, junto al cineasta Kristian Petri, codirector del documental "El chico más bello del mundo" de 2021 protagonizado por el artista. Sin embargo, Andrésen falleció el sábado pasado.
Björn saltó a la fama a los 15 años, tras ser adelantado por su abuela para protagonizar la película del director Luchino Visconti, "Muerte en Venecia". Durante el entreno del film de 1971 en el festival de Cannes, Visconti aseguró que "no tuve dudas de que era él", al verlo por primera vez.
Embed - El chico más bello del mundo. Tráiler oficial
Sin embargo, la experiencia de Andrésen dentro y fuera del set fue traumática, tiempo después contó que el director italiano lo había llevado a un club nocturno gay a los 16 años, y que por la forma en que lo trataron siempre se sentía "muy incómodo". "Fue el primero de muchos encuentros de este tipo", confesó.
Durante una entrevista para el medio, The Guardian expresó que "me sentí como un animal exótico en una jaula", durante ese tiempo grabando la película.
Björn Andrésen 27-10-25 (1)
Björn Andrésen en Midsommar.
A pesar de esto, el actor continuó trabajando en pequeñas producciones, "mi carrera es una de las pocas que empezó en la cima y luego fue descendiendo", sentenció durante una entrevista. Una de los últimos films fue en Midsommar del director Ari Aster, donde interpreta un pequeño papel de un señor anciano que muere en circunstancias tenebrosas.