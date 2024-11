La tristeza de Franco Colapinto tras el choque en la clasificación del Gran Premio de Brasil: "Fue un error 100% mío"

El corredor de Williams mostró su desazón tras el incidente en la qualy bajo la lluvia paulista y pidió disculpas al equipo. "Ahora tienen mucho trabajo, no sé si van a llegar a la carrera", lamentó.

Franco Colapinto hizo visible su tristeza luego del incidente de este domingo en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en Interlagos . "Fue un error 100% mío" , reconoció, y pidió disculpas al equipo de Williams por el choque. "Ahora tienen mucho trabajo, no sé si van a llegar a la carrera" , lamentó.

"No sé bien qué pasó, tuve un poco de wheel spin, irrecuperable" , describió sobre lo sucedido en la qualy bajo la lluvia paulista. "Estoy muy triste, perdón al equipo que ahora tiene mucho trabajo, no sé si van a llegar a la carrera. Una pena. A ver si podemos hacer algo para después", planteó.

"Un error. Mil disculpas al equipo. Fue un error 100% mío. Estoy triste pero hay que pensar en la carrera, si podemos llegar a largar que es lo que más quiero, ahora a trabajar largar la carrera. Mil disculpas a todo el equipo. Un pequeño error que no tenía que haber ocurrido", insistió.

El choque de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Brasil

El pilarense había logrado poner un tiempo de referencia y se disponía a iniciar un segundo giro a fondo, pero, cuando pasaba por la zona de las "eses" de Senna, se le escapó el Williams, realizó un trompo e impactó con la parte de atrás primero y la de adelante después contra las barreras de contención.

Afortunadamente, Colapinto pudo bajarse del vehículo sin problemas y, al menos desde las imágenes que pudieron observarse a través de la transmisión oficial, pareciera que el FW46 no tendría grandes daños para la carrera.

A pesar de no haber podido terminar la Q1, Franco hizo el 18° tiempo más rápido y no largará último: terminó por encima de Zhou y Hulkenberg, quienes no pudieron superar su tiempo. Quien tampoco pudo pasar a la Q2 fueron Oliver Bearman, otro "novato", ni el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

La clasificación para el Gran Premio de Brasil se llevó a cabo este domingo en el circuito de Interlagos, en San Pablo, luego de que los comisarios deportivos de la FIA decidieran suspender la sesión del sábado por las condiciones de la pista y las intensas lluvias que cayeron durante toda la jornada.