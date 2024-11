Franco Colapinto sucumbió ante la lluvia y chocó en la clasificación del Gran Premio de Brasil

La qualy, pospuesta para la mañana de este domingo luego de quedar suspendida el sábado por las fuertes lluvias, arrancó bajo condiciones complicadas, unas en las que el piloto argentino aún no le había tocado competir: perdió el coche en el primer sector y sufrió un duro impacto en la zona de las "eses" de Senna.

Se sabía que podía ser una sesión complicada para Franco Colapinto, quien por primera vez iba a tener que competir, en un circuito que no conoce, bajo una intensa lluvia que cae desde el sábado en Interlagos. Y las peores predicciones se cumplieron en apenas escasos minutos: el piloto argentino perdió el auto y chocó en el inicio de la clasificación del Gran Premio de Brasil.

Afortunadamente, Colapinto pudo bajarse del vehículo sin problemas y, al menos desde las imágenes que pudieron observarse a través de la transmisión oficial, pareciera que el FW46 no tendría grandes daños para la carrera.

A pesar de no haber podido terminar la Q1, Franco hizo el 18° tiempo más rápido y no largará último: terminó por encima de Zhou y Hulkenberg, quienes no pudieron superar su tiempo. Quien tampoco pudo pasar a la Q2 fueron Oliver Bearman, otro "novato", ni el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

La clasificación para el Gran Premio de Brasil se llevó a cabo este domingo en el circuito de Interlagos, en San Pablo, luego de que los comisarios deportivos de la FIA decidieran suspender la sesión del sábado por las condiciones de la pista y las intensas lluvias que cayeron durante toda la jornada.