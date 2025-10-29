29 de octubre de 2025 Inicio
La sorprendente historia que cambió el fútbol para ser programador y terminar como estrella de la NFL

La estrella dejó la programación para probar suerte como pateador y terminó triunfando en este deporte. Con más del 95 % de efectividad, es una de las revelaciones de los Dallas Cowboys.

  • Brandon Aubrey dejó el fútbol profesional para dedicarse a la ingeniería y la programación antes de dar el salto a la NFL.
  • En pocos años pasó de ser desarrollador de software a convertirse en el pateador más efectivo de los Dallas Cowboys.
  • Su carrera deportiva resurgió gracias a una apuesta personal tras años alejado del deporte competitivo.
  • Con más del 95 % de efectividad, se consolidó como una de las figuras del equipo y un ejemplo de superación.
Brandon Aubrey tiene una de las historias más inusuales del deporte estadounidense. Dejó atrás su carrera en el fútbol, trabajó como programador de software y, contra todo pronóstico, terminó brillando como pateador en la NFL. Su talento, disciplina y una serie de decisiones inesperadas lo llevaron de los campos de la MLS a los estadios más importantes del fútbol americano.

Nacido en Estados Unidos y formado en la Universidad de Notre Dame, Aubrey se destacó como defensor central con una destacada capacidad goleadora. En 2017 fue elegido por el Toronto FC en el SuperDraft de la MLS, pero su paso por el fútbol profesional fue breve. Luego de una etapa en la filial del club canadiense, decidió dar un giro completo a su vida, ya que se graduó en ingeniería y comenzó a trabajar en Dallas como desarrollador informático.

Su regreso al deporte fue casi accidental. En 2019, mientras veía un partido de la NFL junto a su esposa, escuchó una frase que le cambiaría la vida: “Seguro podrías patear mejor que ellos”. Ese comentario lo motivó a intentarlo. Empezó a entrenar tres veces por semana con un preparador especializado en kicking, y pronto demostró condiciones fuera de lo común.

Quién es Brandon Aubrey

Su talento no pasó desapercibido. En 2022, Aubrey firmó con los Birmingham Stallions, equipo de la United States Football League (USFL), donde se transformó en uno de los pateadores más precisos del campeonato. Su desempeño llamó la atención de los Dallas Cowboys, que decidieron incorporarlo a su plantel en 2023.

Desde entonces, su crecimiento fue meteórico. En su primera temporada completa en la NFL alcanzó una efectividad superior al 95 %, con varios goles de campo desde más de 50 yardas. Uno de sus momentos más recordados llegó en 2025, cuando anotó un gol de campo de 64 yardas para igualar un partido frente a los New York Giants y, minutos después, otro de 46 yardas en tiempo extra para confirmar la victoria.

En cuanto a su futuro, Jerry Jones, dueño de los Cowboys, ya expresó su intención de ofrecerle una renovación a largo plazo, convencido de que su aporte será clave para las próximas temporadas.

