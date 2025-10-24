24 de octubre de 2025 Inicio
Sorprendente: así será la primera zapatilla eléctrica de la historia que saldrá al mercado en 2026

El innovador calzado fue pensado y creado para el uso de la vida cotidiana. Cuenta con un motor liviano y potente, una correa de transmisión y una batería recargable. Todos los detalles.

La zapatilla eléctrica podrá comprarse en 2026. 

La innovación tecnológica hace su desembarco en la industria del calzado con la creación de la primera zapatilla eléctrica de la historia que saldrá al mercado en 2026. Pensada para el uso de la vida cotidiana, y no apta para carreras profesionales, tendrá un motor liviano y potente, una correa de transmisión y una batería recargable que economizará el esfuerzo de los usuarios a la hora de caminar.

El prototipo de la nueva zapatilla eléctrica

zapatilla eléctrica

NOTA EN DESARROLLO.-

