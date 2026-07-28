Fue el basquetbolista más determinante de nuestro suelo, integrante de la Generación Dorada y uno de los nombres más reconocidos de la NBA como jugador de San Antonio Spurs.

Hay deportistas que ganan títulos y hay otros, muy pocos, que cambian la forma en que se juega un deporte. Emanuel David Ginóbili pertenece a esa segunda estirpe de bendecidos . Nacido el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, la capital nacional del básquetbol, el basquetbolista construyó una trayectoria legendaria que lo convirtió en uno de los deportistas argentinos más importantes de todos los tiempos.

Italia ya tiene técnico: vuelve a apostar a un campeón de la Eurocopa

Tras su debut profesional en 1995, dio sus primeros pasos en la Liga Nacional con Andino de La Rioja y Estudiantes de Bahía Blanca para luego dar el salto a Europa en 1998. En Italia, vistiendo las camisetas del Viola Reggio Calabria y la Virtus Bologna, ganó absolutamente todo lo que estaba en juego: Liga italiana, Copa de Italia y la Euroliga, demostrando una voracidad competitiva que encendió las alarmas de la NBA.

Drafteado en el puesto 57 en 1999, desembarcó en San Antonio Spurs en 2002. Acompañado por Tim Duncan y Tony Parker, y bajo la dirección de Gregg Popovich, integró el inolvidable Big Three. A lo largo de su etapa estadounidense conquistó cuatro anillos de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014, fue elegido Mejor Sexto Hombre en 2008 y disputó dos All-Star Games. Su impacto trascendió al punto de retiraron la camiseta 20 de los Spurs y en 2022 fue formalmente ingresado al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Paralelamente, se convirtió en el alma de la Generación Dorada de la Selección Argentina. Lideró al equipo que le quitó el invicto a un plantel de jugadores NBA por primera vez en la historia durante el Mundial de Indianápolis 2002, donde fue subcampeón, y apenas dos años después firmó una gesta inolvidable al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En aquellos Juegos Olímpicos, además del inolvidable triunfo agónico frente a Serbia y Montenegro con un doble de palomita, el equipo argentino dirigido por Julio Lamas logró vencer a un equipo de Estados Unidos y, por primera vez en la historia, dejarlo sin medalla de oro . Cuatro años después, en Beijing 2008, ganó la medalla de oro y vistió por última vez la camiseta argentina en la edición de Río 2016.

El retiro, su familia y su nuevo rol como empresario

Tras cerrar su carrera profesional en 2018 después de vestir camisetas en Argentina, Italia y Estados Unidos, el exjugador se dedicó a disfrutar de su vida con Many Oroño, la mujer que conoció en 1997 y quien se convirtió en su esposa y madre de sus tres hijos, Luca, Dante y Nicola.

Una vez fuera de la cancha, logró consolidar un perfil empresarial que combina con su vínculo permanente con el básquet, el deporte que ama y que le dio todo. Desde septiembre de 2021, Ginóbili forma parte del staff directivo de San Antonio Spurs como asesor de operaciones y desarrollo de jugadores.

Retiraron la camiseta 20 debido a su exitosa trayectoria

Más allá del básquet, el exbasquetbolista decidió ampliar sus horizontes: Ginóbili abrió la puerta a proyectos ligados a las inversiones y la publicidad, convirtiéndose en embajador de distintas marcas globales y construyendo una faceta empresarial sólida y distante de la que mostró como jugador.

Manu Ginóbili, el mejor jugador argentino de básquet. Captura de la transmisión optimizada con IA.

En el plano personal, incorporó nuevas pasiones deportiva a su rutina diaria como el ciclismo, el béisbol y el tenis, y afianzó su dominio del inglés, clave para desenvolverse en cuestiones de trabajo. Pero, además de viajar con su familia, también sigue ligado al deporte: de hecho, estuvo acompañando a la Selección durante el Mundial 2026.