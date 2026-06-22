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22 de junio de 2026 Inicio

La reacción de Manu Ginóbili a la jugada de Lionel Messi que terminó en las manos del arquero de Austria

La estrella del básquet se encuentra en la tribuna del partido de Argentina contra Austria y sufrió, como todos los argentinos, el gol que atajó el arquero europeo. El video se viralizó en redes sociales.

Por
Manu Ginóbili

Manu Ginóbili, el mejor jugador argentino de básquet.

Captura de la transmisión optimizada con IA.

De un genio a otro. Manu Ginóbili viajó a Dallas desde San Antonio, su ciudad de residencia en Estados Unidos, para presenciar el partido de Argentina contra Austria y sufrió, como cualquier argentino, el gol que atajó Alexander Schlager tras una jugada de lujo de Lionel Messi. Su reacción se viralizó en redes sociales.

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Acompañado por su esposa Marianela Oroño, el cuatro veces campeón de la NBA se emocionó con la chande de la Scaloneta que el arquero frustró. Leo había recibido un pase de Lautaro Martínez, gambeteado a Konrad Laimer y obligado a David Alaba a rechazar contra su arco, en una jugada que terminó con la gran tapada de Schlager.

La transmisión oficial del partido no perdió un segundo y mostró la reacción del exjugador de básquet: con su celular en mano, saltó de su silla y se movió para todos lados lamentándose. El 10 había creado esta nueva chance de gol después de errar el penal cobrado a Lautaro Martínez.

Qué necesita la Argentina para pasar a 16avos de final

La Selección argentina llega al segundo partido del Mundial 2026 como líder del Grupo J con tres puntos y una diferencia de gol de +3, luego del contundente 3 a 0 sobre Argelia en el debut. Este lunes, desde las 14 horas de nuestro país, enfrenta a Austria en Dallas en un duelo que puede definir anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

Si la Albiceleste derrota a Austria y Jordania no gana en el otro partido de la fecha, Argentina asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación. Ese resultado le permitiría a Lionel Scaloni administrar el físico del plantel con mayor libertad en el tercer compromiso ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23.

La formación de Argentina para enfrentar a Austria.

La formación de Argentina para enfrentar a Austria.

Austria llega al cruce como único rival que iguala a Argentina en puntos. Los europeos vencieron 3-1 a Jordania en su debut y también acumulan tres unidades, aunque ocupan el segundo lugar por tener menor diferencia de gol (+2). Jordania y Argelia, en cambio, quedaron sin puntos tras la primera fecha.

El nuevo reglamento de desempate del Mundial 2026 tiene en el artículo 13 de la FIFA que el primer criterio de separación entre equipos igualados ya no es la diferencia de goles, sino el resultado del enfrentamiento directo. Por eso, una victoria ante Austria no solo sumaría tres puntos, sino que también le otorgaría a la Albiceleste la ventaja del cruce directo sobre el único rival que hoy la iguala en la tabla.

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