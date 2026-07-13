13 de julio de 2026 Inicio
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Se conoció qué le dijo Paredes a Scaloni para ganar el partido ante Suiza

En la previa del alargue, el mediocampista de Boca le explicó al entrenador un problema táctico que le impedía manejar el juego desde el mediocampo. Minutos después, el DT movió el banco, hizo ingresar a Nicolás Otamendi y la Selección encontró un nuevo equilibrio para el tiempo suplementario.

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Se conocieron los detalles de la charla clave entre Paredes y Scaloni para ganar el partido ante Suiza

Se conocieron los detalles de la charla clave entre Paredes y Scaloni para ganar el partido ante Suiza

En medio de la tensión que se vivía antes del inicio del alargue entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una conversación entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro.

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Las imágenes captadas durante la pausa mostraron al mediocampista explicándole al entrenador un inconveniente táctico que estaba condicionando la salida del equipo y limitando su influencia en la generación de juego. La traducción de la conversación fue realizada por el usuario @cra_okk en Instagram.

Paredes le marcó a Scaloni que, al tener que desplazarse hacia la derecha para seguir los movimientos de un delantero suizo, perdía el control del mediocampo y no podía ser el eje de la circulación de la pelota.

"Sale el central y yo me muevo por acá. El medio es mío. Pero al abrirme a la derecha, yo no tengo el control del juego que armemos", le explicó el volante.

Scaloni respondió inicialmente que, con la pelota en poder de Argentina, podía dejar al delantero rival bajo la marca de un defensor central. Sin embargo, Paredes insistió en que necesitaba que uno de los zagueros quedara fijo con el atacante para liberarlo de esa responsabilidad y permitirle conducir el juego desde el centro del campo.

"Que un central se quede solo con él", fue el pedido concreto del mediocampista. Tras escuchar la explicación, el entrenador tomó una decisión inmediata: reforzar la defensa con Nicolás Otamendi. "Bueno, ponemos a Ota, ya está", respondió Scaloni.

La modificación se concretó a los 106 minutos, cuando Otamendi ingresó en lugar de Cristian "Cuti" Romero. El defensor había completado un buen partido, pero mostraba señales de desgaste físico después de más de 100 minutos de juego. Con ese cambio, Argentina logró mantener un zaguero fijo sobre el delantero suizo y liberó a Paredes para que volviera a manejar los tiempos del equipo desde el mediocampo.

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El cambio inesperado que terminó siendo decisivo

Cuatro minutos después de la modificación táctica, a los 110 minutos, Leandro Paredes sufrió un calambre y debió abandonar el campo. En su lugar ingresó José Manuel López.

Ese cambio terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro. El plan original del cuerpo técnico era que López reemplazara a Julián Álvarez, pero la lesión muscular del mediocampista obligó a modificar la idea.

Gracias a esa variante forzada, Álvarez permaneció en cancha y, poco después, marcó el 2-1 que puso a Argentina en ventaja en el alargue, un gol que terminó encaminando la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026.

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