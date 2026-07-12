Chiqui Tapia festejó a lo Guillermo Francella el triunfo de la Selección argentina y se hizo viral

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, interpretó una recordada frase del actor Guillermo Francella en las películas Extermineitors 3 y Extermineitors 4, luego del triunfo 3-1 de la Selección argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Tapia eligió el saludo del artista, que se convirtió en un fenómeno viral en Argentina y en uno de los memes más utilizados para celebrar triunfos deportivos o chicanear a los equipos rivales. En el video, que generó varias reacciones en las redes sociales, expresó: "Hermoso día, ¿verdad? Cómo brilla el sol".
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En la escena original, Francella manifestó: "Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?". En tanto, el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, también había representado la recordada frase después del triunfo 2-1 de su equipo sobre Brasil por los octavos de final, por lo que muchos usuarios destacaron el gesto del diplomático tras la victoria de los nórdicos.
La Selección argentina superó por 3-1 a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, por lo que enfrentará el miércoles desde las 16 a Inglaterra en las semifinales. El ganador de esa llave se medirá con vencedor de España y Francia en la gran final del 19 de julio desde las 16 en el MetLife de Nueva Jersey.
Mundial 2026: Argentina buscará romper una maldición vigente desde 1962
Tras eliminar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, la selección Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora buscará quebrar una maldición que se mantiene intacta desde hace 64 años: ningún seleccionado logró retener el título mundial desde que Brasil conquistó los torneos de Suecia 1958 y Chile 1962.
Desde entonces, todos los campeones que llegaron al Mundial siguiente fueron eliminados antes de volver a levantar la Copa. Algunas selecciones quedaron en el camino durante la fase de grupos, mientras que otras alcanzaron instancias decisivas, pero ninguna consiguió repetir el éxito.
La Albiceleste quedó a dos victorias de romper esa tendencia. Después de un exigente recorrido en las fases eliminatorias, el conjunto argentino tendrá un nuevo desafío frente a una Inglaterra que también debió sufrir para meterse entre los cuatro mejores del certamen.