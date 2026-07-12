Chiqui Tapia festejó a lo Guillermo Francella el triunfo de la Selección argentina y se hizo viral El presidente de la AFA celebró la victoria sobre Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo e interpretó al actor con una recordada frase. Por Agregar C5N en









Chiqui Tapia festejó el triunfo contra Suiza.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, interpretó una recordada frase del actor Guillermo Francella en las películas Extermineitors 3 y Extermineitors 4, luego del triunfo 3-1 de la Selección argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tapia eligió el saludo del artista, que se convirtió en un fenómeno viral en Argentina y en uno de los memes más utilizados para celebrar triunfos deportivos o chicanear a los equipos rivales. En el video, que generó varias reacciones en las redes sociales, expresó: "Hermoso día, ¿verdad? Cómo brilla el sol".

View this post on Instagram En la escena original, Francella manifestó: "Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?". En tanto, el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, también había representado la recordada frase después del triunfo 2-1 de su equipo sobre Brasil por los octavos de final, por lo que muchos usuarios destacaron el gesto del diplomático tras la victoria de los nórdicos.

La Selección argentina superó por 3-1 a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, por lo que enfrentará el miércoles desde las 16 a Inglaterra en las semifinales. El ganador de esa llave se medirá con vencedor de España y Francia en la gran final del 19 de julio desde las 16 en el MetLife de Nueva Jersey.

Mundial 2026: Argentina buscará romper una maldición vigente desde 1962 Tras eliminar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, la selección Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora buscará quebrar una maldición que se mantiene intacta desde hace 64 años: ningún seleccionado logró retener el título mundial desde que Brasil conquistó los torneos de Suecia 1958 y Chile 1962.