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12 de julio de 2026 Inicio

Inglaterra, en llamas: dos figuras históricas se metieron en la interna entre Bellingham y Tuchel

Se trata de históricos exfutbolistas que analizaron el cruce del mediocampista al entrenador, luego de la victoria 2-1 contra Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Todo ocurre en la previa del partido frente a la Selección argentina en las semifinales.

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Jude Bellingham y Thomas Tuchel.

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Pese a que Bellingham fue la gran figura del encuentro con los dos goles del triunfo, Tuchel sorprendió en la conferencia de prensa al afirmar que su equipo tuvo "suerte" y que necesita mejorar considerablemente si pretende pelear por el título. El técnico reconoció el compromiso de sus futbolistas, pero calificó la actuación como desprolija y lejos del nivel esperado.

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”, expresó ante ITV.

Wayne Rooney y Alan Shearer.

Wayne Rooney y Alan Shearer.

Por su parte, Bellingham cuestionó al DT y remarcó la dificultad del partido: "Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales".

En tal sentido, Shearer criticó el nivel de los futbolistas en medio de la polémica: "Ganaron por mentalidad. El problema es la calidad del juego. Necesitan jugar mejor". Por su parte, Rooney respaldó a Tuchel: "El rendimiento no fue bueno. Sin embargo, encontraron la manera de ganar. Thomas acertó plenamente. Lo importante era llegar a las semifinales y lo consiguieron".

Thomas Tuchel aclaró sus dichos y Harry Kane le bajó el tono a la interna

Ante la repercusión de sus declaraciones, Tuchel explicó posteriormente que sus críticas respondían a un análisis estrictamente futbolístico y negó que exista un conflicto con los jugadores. El entrenador insistió en que Inglaterra todavía tiene margen de crecimiento de cara a las semifinales.

El capitán Harry Kane también buscó descomprimir la situación. Consideró que la exigencia permanente del cuerpo técnico puede resultar beneficiosa para el plantel y coincidió en que el equipo todavía puede elevar su rendimiento, aunque destacó el valor de haber alcanzado una nueva semifinal mundialista.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival del ganador de la otra semifinal, que animarán Francia y España.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza por 3-1, mientras que Inglaterra avanzó luego de vencer 2-1 a Noruega en tiempo suplementario. El vencedor jugará la final del certamen el 19 de julio, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto un día antes.

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