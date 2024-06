La Selección argentina pierde a otra figura para los Juegos Olímpicos: "Hice todo lo posible para estar"

La Selección argentina Sub-23 aún no tiene confirmado el listado del plantel que jugará en los Juegos Olímpicos, pero de a poco se va delineando cuáles son los futbolistas que serán tenidos en cuenta y quiénes no. A la baja de Alan Varela, ahora Javier Mascherano sabe que no podrá contar con el campeón del mundo, Enzo Fernández .

Más allá que en un principio Chelsea había dado el visto bueno para sentir la ausencia del argentino, en el último tiempo hubo un cambio de planes y decidieron no cederlo. “Hice todo lo posible. Estaba Mauricio (Pochettino) antes en Chelsea, me daba el ok. Pero hubo un cambio de entrenador, el club cambió la postura”, comenzó explicando.

“Intenté, seguí hablando. Hice todo lo posible para estar, pero no se pudo. Le pido disculpas a Masche porque yo quería estar. No se dio, ojalá en otro momento se me dé la oportunidad”, se lamentó Enzo en zona mixta de haber logrado la clasificación a la siguiente fase.

Enzo Fernández, sobre la negativa del Chelsea para estar en París 2024.



El mediocampista por edad (tiene apenas 23 años) podía disputar los JJOO por fuera del cupo de los tres mayores. Sin embargo, su participación en la Copa América, le restó chances de sumarse a la Selección de Javier Mascherano.

Pese a la baja de Enzo, y la duda de la presencia de Thiago Almada, de no haber inconveniente hay tres futbolistas que se consagraron en el Mundial de Qatar que formarán parte de la albiceleste en Francia: Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Por su parte, resta saber si también estará el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

“Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de la Selección, no está 100% dado”, detalló Dibu en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, el guardavalla de 31 años aclaró su postura: “Siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada”.

AFA envió la citación de los cuatro jugadores de Boca que estarán en los Juegos Olímpicos

A casi un mes que comiencen los Juegos Olímpicos en París, Boca recibió la notificación desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre la citación de cuatro futbolistas que serán parte de la delegación argentina que disputarán la competencia olímpica.

Entre los convocados están el arquero Leandro Brey y los mediocampistas Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón, estos últimos, jugadores que son claves para el equipo de Diego Martínez.

Los Juegos se desarrollarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, pero el fútbol masculino comenzará dos días antes, el 24, y finalizará el sábado 10 de agosto con la disputa de la final por el oro y el partido por el bronce.

De esta manera, los futbolistas ya no serán parte de la reanudación de la Liga Profesional y, lo más importante, de la Copa Sudamericana.