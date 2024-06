Dibu Martínez insistió con su deseo de ir a los Juegos Olímpicos: "Si tengo que pelearme con Aston Villa lo haré"

"Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión . Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100% dado", detalló Dibu en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, el guardavalla de 31 años aclaró su postura: "Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada".

Por otra parte, aprovechó para felicitar a Leandro Brey, quien fue el responsable de custodiar el arco de la Albiceleste durante el Preolímpico en Venezuela: "Lo hizo muy bien. Si no es uno mayor, hay que darle continuidad a un arquero joven. Y si no que sean Gerónimo Rulli o Juan Musso".

Qué dijo Dibu Martínez sobre Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Lionel Scaloni buscará el bicampeonato de América.

Martínez remarcó la importancia del trabajo de Lionel Scaloni en la Selección para afrontar la búsqueda del bicampeonato de América: "Sabemos que sin él no tenemos conductor de equipo, la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada, nos dijo que el 10 (por Lionel Messi) es el único que tiene el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene".